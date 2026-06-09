Danas je dan odluke: Alimpijević u Evroligi?

Evroliga će danas održati veoma važan sastanak, na kojem će biti poznata poslednja dva učesnika ovog takmičenja sledeće sezone, a jedan od timova koji je u konkurenciji je Bešiktaš našeg Dušana Alimpijevića.

Košarkaši Bešiktaša savladali su sinoć ekipu Bahčešehira u četvrtoj utakmici polufinala plej-ofa Turske (73:71) i tako izborili majstoricu. Izabranici Dušana Alimpijevića će tako probati da se domognu još jednog finala, jer su oni prethodno ove sezone igrali u finalu Evrokupa. Oni su nažalost poraženi od Burga, ali je francuski tim odlučio da neće igrati Evroligu, tako da Bešiktaš i dalje ima šansu da se nađe u elitnom takmičenju naredne sezone. Evroliga je za danas zakazala sastanak na kojem će se odlučiti ko će biti poslednje dve ekipe koje će biti deo takmičenja naredne sezone.

Dan D za Bešiktaš

Bešiktaš će tako sutra znati svoju budućnost. Naime, Evroliga je zakazala važan sastanak za danas, na kojem će biti odlučeno ko će igrati u elitnom takmičenju naredne sezone, ali će se tako određivati o budućnosti samog takmičenja. Veliko je interesovanje za poslednja dva mesta koja vode u Evroligu naredne sezone, a čak pet klubova je zainteresovano za njih. U pitanju su Bešiktaš, Monako, Pariz, PAOK i Hapoel iz Jerusalima.

Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno, pričao je na ovu temu za poznati portal "eurohups" i rekao je kako neće biti lako izabrati koja dva tima će igrati u Evroligi naredne sezone.

- Odlučiće se na sastanku Upravnog odbora 9. juna. Imamo pet timova zainteresovanih za igranje Evrolige, a postoje dva slobodna mesta. Ti timovi dolaze sa različitim projektima i različitim argumentima. Želimo da razumemo šta klubovi smatraju najboljim rešenjem ukoliko ostanemo na sistemu od 20 ekipa. Znamo da Pariz nema trajnu licencu. Ako Pariz dobije 19. mesto, ko će biti dvadeseti klub - rekao je Bueno.

Pariz nije siguran učesnik sledeće sezone

Ukoliko Bešiktaš ne izbori plasman u Evroligu na ovaj način, oni će sledeće sezone svakako igrati u Evrokupu.

- Ako Bešiktaš ne dobije to mesto, oni su već potpisali licencu za Evrokup. Dakle, znaju da ih čeka veoma ozbiljan projekat u Evrokupu. Možda ga čak i osvoje i na taj način izbore plasman u Evroligu. Imaju veoma čvrstu osnovu. To je klub sa velikim ambicijama, napreduju iz godine u godinu i imaju sjajnu navijačku bazu - dodao je izvršni direktor.

PAOK od sledeće sezone potencijalno u Evroligi

Mnogo više od pet klubova je zaista zainteresovano, ali će izbor na kraju biti između ovih pet.

- Da, ali postoje i drugi koji još treba da dostave zvanične ponude. Ako pitate klubove, svi žele da igraju Evroligu. Međutim, jedno je želeti, a drugo poslati zvaničnu ponudu i reći: ‘Ovo je ono što nudimo i ovo je naš projekat.’ Dakle, imamo Monako, Pariz, Bešiktaš, Jerusalim, a postoji i peti kandidat. Nije samo PAOK, jer je PAOK javno rekao da je zainteresovan. Postoje i drugi klubovi koji imaju iste ambicije, ali ne želim da otkrivam njihova imena jer oni to još nisu javno saopštili - zaključio je Bueno.

U toku dana ćemo saznti da li ćemo gledati Bešiktaš i našeg selektora Dušana Alimpijevića u Evroligi naredne sezone. Bešiktaš evidentno ima odlične šanse za to, ali biće izuzetno teško zato što će Pariz i Monako hteti da ostanu u eliti i naredne sezone.



Autor: Jovana Nerić