SKANDAL NA ROLAN GAROSU! Napali Zvereva, on totalno poludeo

Osvajač Rolan Garosa Aleksander Zverev (29) prekinuo je intervju za "L'ekip" kada je drugi put bio upitan za optužbe za nasilje u porodici prema bivšim partnerkama.

"Pre svega, ovo nije takva vrsta intervjua. Kao drugo, da li znate da su se te optužbe ispostavile lažnim? Ovo je drugi put da me pitate za to. Uradio sam sve što sam mogao i moja nevinost je dokazana. Mislim da bi trebalo da stanemo, bolje je tako", kazao je Nemac.

Međutim, sve je prekinuto kada je razgovor usmeren ka "rezervama" koje deo javnosti oseća prema njemu zbog optužbi za nasilje u porodici, odnosno prema bivšim emotivnim partnerkama.

"Nismo ni tužioci, ni sudije, ali smo primetili izvesnu nelagodu posle pobede Aleksandera Zverev u nedelju na Rolan Garosu i čuli smo legitimna pitanja o tome kako bi trebalo o tome izveštavati", piše u komentaru redakcije "L'ekipa".

"Da li bi nemački šampion trebalo da bude tretiran kao i svaki drugi osvajač grend slema, uz diskretno prelaženje preko senki koje su ga okruživale od kada su ga dve bivše partnerke optužile za nasilje u porodici?", takođe je postavljeno pitanje.



Autor: Jovana Nerić