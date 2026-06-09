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DA LI ĆE NEJMAR BITI SPREMAN ZA MUNDIJAL?! Brazil u panici – prva zvezda na specijalnom režimu, odluka pada u narednim danima!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Themba Hadebe ||

Nejmar nastavlja oporavak od povrede lista po strogo definisanom programu koji je pripremio medicinski tim reprezentacije Brazila, a iz tabora "karioka" poručuju da se sve odvija kontrolisano i bez žurbe, kako bi se izbegao svaki rizik pred Svetsko prvenstvo.

Prema pisanju brazilskih medija, iskusni napadač je i dalje pod posebnim režimom rada, uz kombinaciju fizioterapije i individualnih treninga, dok se njegov povratak u pun trenažni proces planira postepeno, u skladu sa napretkom oporavka.

U Brazilu naglašavaju da je cilj jasan - potpuna spremnost za Mundijal, ali bez forsiranja. Medicinski tim svakodnevno prati stanje 34-godišnje zvezde i odlučuje o svakom narednom koraku, kako ne bi došlo do pogoršanja povrede.

Iako se u pojedinim izveštajima pojavljuje optimizam da bi Nejmar mogao da bude spreman za početak turnira, iz saveza poručuju da će sve zavisiti isključivo od njegovog fizičkog stanja u narednim danima.

U stručnom štabu Brazila nema prostora za rizik - plan oporavka mora da se poštuje do detalja, čak i ako to znači sporiji povratak na teren i izostanak sa pojedinih pripremnih aktivnosti.

Sve oči sada su uprte u njegov oporavak, jer bi upravo Nejmar, ukoliko se u potpunosti oporavi, mogao da bude jedan od ključnih aduta Brazila u pohodu na novu svetsku titulu.

Autor: Jovana Nerić

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