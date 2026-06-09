POTPUNI HAOS POSLE FINALA NBA LIGE! TRENER NJUJORKA BESAN NA SUDIJE! Žestoko je zagrmeo i opleo po njima, njegove reči odjekuju u SAD!

Trener košarkaša Njujorka Majk Braun kritikovao je danas suđenje na trećoj utakmici NBA finala, nakon što je San Antonio šutirao 24 slobodna bacanja u drugom poluvremenu, a Niksi samo osam.

"Nikada nisam mislio da ću to videti u utakmici NBA finala, a video sam to danas", rekao je Braun.

Sparsi su pobedili u Medison Skver Gardenu sa 115:111 i smanjili prednost Niksa na 2:1 u finalnoj seriji. To je bio prvi poraz Njujorka u poslednjih 46 dana, čime je okončan njihov niz od 13 pobeda u plej-ofu.

Braun je pripisao zasluge Sparsima za njihovu igru i naveo neke stvari koje su Niksi loše uradili, ali je i rekao da je suđenje napravilo razliku.

"San Antonio je sjajan tim. Oni su sjajan tim, u redu. Naše šanse će biti značajno smanjene ako i u četvrtoj utakmici oni izvedu 24 slobodna bacanja u odnosu na naših osam. Možda smo pravili faulove. Možda. Ali, i oni su", rekao je trener Niksa.

San Antonio je završio utakmicu sa skorom 25/32 sa linije za slobodna bacanja, dok su Niksi imali 18/22.

Četvrta utakmica NBA finala igra se u noći između srede i četvrtka, ponovo u Njujorku.

Autor: Jovana Nerić