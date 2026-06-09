REŠENA STVAR! Zvezdan Terzić završio brutalno pojačanje za 2.500.000 evra

Crvena zvezda dogovorila je transfer bugarskog krila Kristijana Balova (19) iz sofijske Slavije.

Nedeljama unazad trajali su pregovori oko fudbalera za koga je "zapeo" tehnički direktor Marko Marin i na kraju je ipak došlo do dogovora sa Bugarima koji su uporno hteli više novca.

- Sinoć u ponoć dobili smo novu ponudu iz Beograda i sve je sređeno", poručio je predsednik CSKA iz Sofije Venčeslav Stefanov za bugarski "Sportal" potvrdivši dobre vesti.

- Sve strane su zadovoljne - Slavija, Zvezda i Kristijan. Ovo je dobra šansa za njega, znate gde Zvezda inače prodaje svoje fudbalere. Biće dobro prihvaćen, razgovarao sam sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, sa Dejanom Stankovićem, sa tehničkim direktnorom Markom Marinom, koji je, kao što znate, bio reprezentativac Nemačke. To su sve veoma ozbiljna imena. Možda će sutra Kristijan obaviti lekarske preglede u Beogradu - dodao je čelnik bugarskog kluba.

Prema njegovim rečima, bilo je još interesovanja za Kristijana Balova, pre svega iz Bugarske, ali je odlučio da proda fudbalera u Crvenu zvezdu jer se radi o "ozbiljnom evropskom klubu koji prodaje igrače dalje".

Transfer mladog bugarskog reprezentativca Kristijana Balova biće vredan oko 2,5 miliona evra, uz procente od dalje prodaje, na čemu su insistirali iz Slavije iz Sofije.

U pitanju je fudbaler koji se najbolje snalazi po levom krilu, igra i po desnom, a ponikao je u školi Slavije. Do sada je odigrao 56 utakmica za ovaj klub i zabeležio je sedam golova i šest asistencija, imajući i te kako važnu ulogu u poslednje dve sezone kad je bio najbolji igrač tima.

Autor: S.M.