EMOCIJE I EUFORIJA U HUMSKOJ: Saša Ilić zvanično predstavljen kao novi trener Partizana – Ovo je moj najveći izazov u karijeri, spreman sam!

Fudbalski klub Partizan predstavio je legendu kluba Sašu Ilića kao novog šefa stručnog štaba na zvaničnoj konferenciji za medije u holu Centralne lože na stadionu u Humskoj, gde je vladalo ogromno interesovanje javnosti. Šal crno-belih novom šefu uručio je Danko Lazović.

– Dugo nisam video ovoliko ljudi na konferencijama. Ponosan sam što sam postao trener Partizana. Neću da pričam koliko meni Partizan znači. Trener sam sedam godina, spreman sam za ovo što me čeka u Partizanu. Ovo je moj najveći izazov u karijeri. U početku ćemo biti pod euforijom, treba to kontrolisati. Ovo je mlada ekipa, trebaće nam pojačanja. Probaćemo da napravimo rezultat – poručio je Ilić na samom početku.

Ugovor je potpisan na dve godine, a novi strateg crno-belih svestan je pritiska koji donosi klupa kluba iz Humske.

– U Partizanu se ne toleriše ništa sem da budeš najbolji. Ali treba vremena. Sve se brzo menja u trenerskom poslu. Zavisi kakve rezultate ćemo imati. Ako imam rezultate, razumem da ostajem ovde, ako ne... Sve je to normalno i sve to prihvatam. Složili smo se sa tim da nam trebaju pojačanja i mi to radimo u hodu. Sa stafom ćemo probati da nađemo igrače koji će praviti razliku na nekim pozicijama, ali o tom-potom. Moj zadatak je teren i igrači. Nadam se da tu neće biti problema. Dovešćemo neke igrače, kod nas se prosek ne trpi – jasan je Ilić.

Stil igre koji će Partizan forsirati pod njegovom komandom biće isključivo napadački.

– Partizan mora da igra ofanzivno, to je činjenica, kada je u pitanju ovaj klub. Da ima lepršavu igru. Kao trener, moram da razmišljam i o rezultatu. Treba sve to ukomponovati. Želim da Partizan igra sa mnogo intenziteta. Za dve godine ga vidim tamo gde svi navijači žele. U Partizanu je sve prioritet, pa i Evropa. Daćemo sve da Partizan igra bolje. Idemo korak po korak. Jedna utakmica ne znači ništa. Mlad smo tim, oscilacije su normalne. Trudiću se da svi idemo u tom pravcu, da Partizan pravi dobre rezultate – istakao je novi šef struke i dodao na čiji rad će se ugledati:

– Mnogo trenera je uticalo na mene. Moram dvojicu da spomenem – Miša Radaković i Ljubiša Tumbaković, ali i svi ljudi koji su me trenirali. Veličko Kaplanović i Ljubiša Kaplanović biće deo stručnog štaba. Probaću i neka imena Partizana da priključim stafu. Imam saradnike koji su dugo u poslu, koji imaju stav. S te strane sam zaštićen. Znam Srbiju, znam šta se očekuje od Partizana. Spremni smo da idemo u pravom pravcu.

Saša Ilić se povukao iz fudbala u svom Partizanu 2019. godine i odmah se okrenuo trenerskom poslu. Prvo je bio u mlađim kategorijama reprezentacije Srbije, a potom je vodio Čukarički u sezoni 2021/22. Posle ekipe sa Banovog Brda, vodio je CSKA iz Sofije, Atromitos, Nižnji Novgorod, dok je u prethodnoj sezoni bio trener Sumgajita iz Azerbejdžana.

Autor: D.S.