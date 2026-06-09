MISTERIJA KOJA TRAJE 48 GODINA! Brazil izbačen, Argentina u finalu - Mundijal pod senkom sumnje

Svetsko prvenstvo 1978. godine u Argentini ostalo je upamćeno po jednoj od najkontroverznijih utakmica u istoriji fudbala.

U drugoj grupnoj fazi domaćin Argentina savladala je Peru rezultatom 6:0 i tako preskočila Brazil na tabeli, izborivši plasman u finale.

Situacija je bila neobična jer je Argentina igrala nakon Brazila i tačno je znala koliko golova mora da postigne. Brazil je prethodno pobedio Poljsku sa 3:1, pa je Argentincima bila potrebna pobeda od najmanje četiri gola razlike. Ono što je usledilo iznenadilo je ceo svet - Peru, koji je do tada pružao solidne partije na prvenstvu, doživeo je težak poraz od čak šest golova razlike.

Odmah nakon utakmice pojavile su se sumnje da rezultat nije bio potpuno regularan. Tokom narednih decenija pojavile su se brojne optužbe da je tadašnja vojna hunta u Argentini izvršila politički pritisak na Peru ili ponudila određene ekonomske pogodnosti. Među najčešće pominjanim navodima nalaze se isporuke žita, finansijski krediti i politički dogovori između tadašnjih režima dve zemlje.

Iako nikada nije objavljen dokaz koji bi definitivno potvrdio da je utakmica bila nameštena, sumnje nisu nestale ni skoro pola veka kasnije. Mnogi ljubitelji fudbala smatraju da je upravo taj meč omogućio Argentini put do titule svetskog prvaka, dok je Brazil ostao bez prilike da se bori za trofej uprkos tome što je prvenstvo završio bez poraza.

Zbog svega toga, Argentina – Peru 6:0 i danas predstavlja jednu od najvećih misterija i najspornijih utakmica u istoriji Svetskih prvenstava.

Autor: A.A.