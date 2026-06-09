Pukla bomba! Zvezda za tri miliona dovela strašno pojačanje

Kiparski fudbaler Loizos Loizu postaće uskoro i zvanično novi fudbaler Crvene zvezde!

Crvena zvezda je odlučila da Hapoelu iz Tel Aviva plati tri miliona evra, kolika je otkupna klauzula za 22-godišnjeg Kipranina. Takođe, klub i igrač su već dogovorili lične uslove i Loizu će potpisati četvorogodišnji ugovor sa prvakom Srbije.

Šta se ranije znalo?

Loizu je napustio reprezentaciju Kipra i pre prijateljskog meča sa Lihtenštajnom, sve kako bi doputovao u Beograd i obavio formalne procedure kako bi sklopio transfer vredan tri miliona evra. Loizu će zajedno sa agentom Duduom Dahanom, koji je vodio pregovore sa Zvezdom, doći iz Ljubljane za srpsku prestnocu, nakon što je bio u protokolu za duel sa Slovenijom (presedeo meč na klupi).

Izraelski mediji pišu da je Zvezda za pomenuti iznos aktivirala otkupnu klauzulu, ali i ostavila Hapoelu 15 odsto od naredne prodaje kao doplatu.

Loizu je rođen u Nikoziji pre 22 godine, pokriva pozicije krila i "desetke", a pre Tel Aviva bio je u Herenvenu i Omoniji. Dres Kipra je nosio čak 47 puta, uz tri gola.

Autor: A.A.