Glavobolja za Dejana Stankovića pred start sezone: Zvezda ostaje bez dvojice startera usred priprema

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković (47) u narednom periodu neće moći da računa na prvotimce Marka Arnautovića (37) i Jung Vu Seola (28), koji će sa reprezentacijama nastupiti na predstojećem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku (11. jun - 19. jul).

Izvesno je da stručnom štabu crveno-belih ne odgovara činjenica da će dvojica standardnih prvotimaca propustiti veliki deo, a možda i kompletne pripreme za novu sezonu. Stanković će ekipu okupiti 15. juna, nakon čega sledi rad na Zlatiboru, dok je drugi deo priprema planiran u Austriji, gde će biti odigrane i kontrolne utakmice.

Austrijska reprezentacija nalazi se u grupi sa Argentinom, Alžirom i Jordanom, a mnogi je vide kao jednog od potencijalnih iznenađenja turnira. Ukoliko Austrijanci ostvare očekivan rezultat i stignu do završnice takmičenja, Marko Arnautović bi mogao da propusti gotovo kompletan pripremni period. Kada se tome dodaju i slobodni dani koje će reprezentativci dobiti nakon Mundijala, iskusni napadač bi mogao da se priključi saigračima tek neposredno pred početak nove sezone.

Slična situacija je i sa Jung Vu Seolom. Južna Koreja će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi sa domaćinom Meksikom, Južnom Afrikom i Češkom, pa postoje realne šanse da izbori plasman u nokaut fazu. Iako se procenjuje da bi Korejci mogli ranije da završe učešće od Austrije, teško je očekivati da će Seol imati dovoljno vremena da prođe ozbiljan deo priprema sa ekipom.

Van stroja bi tokom leta mogao da bude i Vasilije Kostov, koji se nalazi među kandidatima za nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina. Ostaje da se vidi kako će klub reagovati u vezi sa njegovim reprezentativnim obavezama, posebno nakon povrede Adema Avdića, koji će zbog višemesečne pauze ostaviti dodatnu prazninu u rosteru.

Na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina očekuje se i nastup Luke Zarića. Kontinentalni šampionat u Velsu igraće se od 28. juna do 11. jula, pa će njegovo odsustvo ipak biti kraće u odnosu na saigrače koji će predstavljati svoje zemlje na Svetskom prvenstvu.

Autor: Jovana Nerić