HAOS U ARENI PRE MEČA SEZONE! Grobari se ŽESTOKO POBILI na tribinama, sevale stolice, navijač izveden POTPUNO ISCEPAN!

Nemile scene viđene su u Beogradskoj areni pola sata pre početka treće utakmice finalne serije ABA lige između Partizana i Dubaija. Na delu tribina gde se nalaze najvatrenije pristalice crno-belih došlo je do žestokog fizičkog sukoba.

Uzrok tuče za sada nije poznat, ali je u jednom momentu nastalo veliko komešanje koje je preraslo u opšti haos. Tokom sukoba navijači su se gađali i stolicama, a Žandarmerija i obezbeđenje su morale hitno da reaguju kako bi smirile situaciju.

Jedan navijač je u ovom incidentu očigledno izvukao deblji kraj. Njega je obezbeđenje kasnije izvelo iz hale, a očevici javljaju da mu je majica bila potpuno pocepana.

Podsećamo, meč Partizan - Dubai igra se večeras od 19 časova. Gostujući tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata trenutno vodi sa 2:0 u finalnoj seriji i ima prvu "meč loptu" za osvajanje ABA lige i svog prvog istorijskog trofeja.

Autor: D.S.