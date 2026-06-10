Rukometaši Srbije saznali rivale na Svetskom prvenstvu!

Rukometna reprezentacija Srbije saznala je svoje protivnike u grupnoj fazi na predstojećem Svetskom prvenstvu 2027. godine, nakon žreba koji je održan u Minhenu.

Izabranici novog selektora Raula Gonsalesa nisu imali previše sreće, pošto ih čeka paklen zadatak i okršaj sa jednim od domaćina turnira. "Orlovi" su smešteni u grupu A, gde će im rivali biti selekcije Nemačke, Tunisa i Urugvaja. Utakmice ove grupe igraće se upravo u Minhenu, što znači da će naša selekcija igrati pred vatrenom domaćom publikom.

Naša reprezentacija je propustila prethodni planetarni šampionat, pa će ovo biti velika prilika za povratak na veliku scenu pod vođstvom trofejnog španskog stručnjaka. Inače, najveći uspeh rukometaša Srbije od osamostaljenja države bilo je osvajanje osmog mesta, sada već daleke 2009. godine.

Svetsko prvenstvo u rukometu na programu je od 13. do 31. januara 2027. godine, a gradovi domaćini u Nemačkoj biće Minhen, Kil, Štutgart, Magdeburg, Hanover i Keln.

Autor: D.S.