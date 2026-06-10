PARTIZAN POBEDIO DUBAI U TREĆEM MEČU: Crno-beli slavili na domaćem terenu, četvrta utakmica u petak

Košarkaši Partizana savladali su ekipu Dubaija rezultatom 84:70 u trećoj utakmici finala plej-ofa ABA lige, koja je odigrana u krcatoj "Beogradskoj areni". Ovim trijumfom izabranici trenera Penjaroje smanjili su zaostatak u finalnoj seriji na 2:1 u korist tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja se igra na tri dobijena meča.

Naredni, četvrti duel na programu je već u petak, a domaćin će ponovo biti Partizan u "Beogradskoj areni". Ukoliko crno-beli uspeju da izjednače, eventualna majstorica igraće se sledećeg utorka u Dubaiju.

Sjajan start i odbrana na krilima Kalatesa

Nakon izjednačenog početka utakmice, crno-beli su preuzeli kontrolu nad igrom i napravili furioznu seriju od 13:0, zahvaljujući kojoj su na isteku prve deonice stekli ubedljivu prednost – 23:10. Domaći tim je igrao fantastičnu odbranu, a sa klupe je sjajnu energiju doneo Nik Kalates, koji je prepoznatljivim asistencijama razigrao kompletnu ekipu.

Dubai je uspeo da uzvrati udarac sredinom druge četvrtine, kada je serijom 8:0 prišao domaćinu. Ipak, nakon tajm-auta koji je zatražio Penjaroja, Partizan je ponovo zategao odbranu, zaigrao znatno čvršće i na veliku pauzu otišao sa sigurnih 47:34 (u tekstu greška 43:30).

Odgovori na nalete gostiju i siguran finiš

Početkom treće deonice gosti su preko raspoloženog Mfiondua Kabengelea uspeli opasno da zaprete i priđu na samo šest poena zaostatka (52:46). Ipak, Partizan je ekspresno odgovorio serijom 9:0 i ponovo se odlepio, pa je pred poslednjih deset minuta imao prednost od plus 12 (67:55).

U četvrtoj četvrtini viđena je sigurna igra crno-belih. Prvo je Bruno Fernando nakon sjajnog rolinga pogodio za 72:57, da bi ubrzo nakon toga Dvejn Vašington svojim desetim poenom posle prodora doneo Partizanu maksimalnih plus 16 (74:58). Iako je Džanan Musa pogodio trojku iz ugla za 74:63 i doneo kratkotrajnu nadu gostima, tačku na ovaj uzbudljiv susret stavio je Karlik Džons svojom majstorijom u 38. minutu za nedostižnih 81:67, čime je Partizan mirno priveo meč kraju i zasluženo slavio.

38. minut (81:67) – Prelepa akcija i majstorija Karlika Džonsa koja definitivno stavlja tačku na ovu utakmicu! Partizan odlazi na bezbednih plus 14 na manje od dva minuta pre kraja meča, čime je pitanje pobednika u Beogradskoj areni praktično rešeno.

TOK UTAKMICE

37. minut (79:67) – Ulazimo u sam finiš utakmice. Partizan igra izuzetno pametno u ovim trenucima, uspešno kontroliše ritam utakmice i održava stabilnu dvocifrenu prednost. Crno-beli sigurno koračaju ka važnoj pobedi u finalnoj seriji.

35. minut (74:63) – Pad koncentracije u odbrani crno-belih. Džanan Musa je ostao potpuno sam u uglu terena i kaznio lošu postavku Partizana pogodivši trojku kojom gosti ponovo pokušavaju da unesu neizvesnost i spuste razliku na 11 poena.

30. minut (67:55) – Gotova je treća četvrtina! Ponovo se igralo u naletima na obe strane. Davis Bertans je pogodio još jednu tešku trojku za Dubai i pokušao dodatno da spusti zaostatak, ali Dvejn Vašington odmah uzvraća istom merom! Njegova nova trojka vraća mir u redove crno-belih i obezbeđuje Partizanu stabilnu, dvocifrenu prednost pred ulazak u poslednju deonicu meča.

Treća četvrtina - 67:55

29. minut (64:50) – Kenan Kamenjaš sjajno reaguje u reketu i poentira nakon ofanzivnog skoka za važne poene Partizana. Odmah u sledećem napadu videli smo novu sjajnu akciju domaćih – Vašington je poslao maestralnu asistenciju za Bruna Fernanda, koji efektno rešava situaciju pod košem.

26. minut (61:46) – Karlik Džons nastavlja sjajnu seriju crno-belih! Partizan ponovo demonstrira silu i vraća ubedljivih plus 15. Trener gostiju Sekulić je zbog novog naleta domaćih prinuđen da još jednom reaguje i zatraži hitan tajm-aut kako bi prekinuo seriju Partizana.

25. minut (59:46) – Ekspresan odgovor crno-belih na nalet gostiju! Partizan pravi seriju od 7:0, a Isak Bonga pogađa izuzetno važnu trojku koja ponovo vraća ubedljivu, dvocifrenu prednost na stranu Penjarojine ekipe. Odbrana domaćih je ponovo na željenom nivou.

23. minut (52:46) – Dubai se potpuno raspucao na startu drugog poluvremena i opasno prišao crno-belima. Mfiondu Kabengele pogađa novu trojku za gostujući tim, koji sada zaostaje samo šest poena. Partizan je u napadu uspeo da dođe do nekih poena, ali odbrana u ovim trenucima nema rešenja za šut spolja ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

21. minut (47:37) – Počelo je drugo poluvreme u Beogradskoj areni. Gosti odmah na startu treće deonice smanjuju prednost domaćina, pošto je Kabengele ostao sam na šutu i pogodio trojku.

Kraj prvog poluvremena: Partizan – Dubai 47:34

20. minut (47:34) – Gotovo je prvo poluvreme! Karlik Džons je bio fauliran na šutu za tri poena, ali je bio polovičan i pogodio samo jedno slobodno bacanje. Odmah u sledećem napadu Rajt pogađa sa poludistance, a potom Dilan Osetkovski pogađa veliku trojku i donosi Partizanu bezbednih +15. Ipak, u poslednjim sekundama Dvejn Vašington pravi potpuno neoprezan i neshvatljiv faul na šutu za tri poena! Rajt dobija tri bacanja, pogađa dva i postavlja konačan rezultat prvog dela igre.

18. minut (41:29) – Fantastičan odgovor crno-belih, ali gosti se ne predaju! Dvejn Vašington je pogodio brutalnu trojku preko ruke i ekspresno vratio ubedljivu prednost Partizanu (41:26), nakon čega je Sekulić tražio tajm-aut. Odmah nakon minuta odmora, Mekinli Rajt uzvraća trojkom za Dubai i prekida nalet crno-belih.

16. minut (36:26) – Partizan je uspešno prekinuo opasan nalet Dubaija. Nakon minuta odmora koji je tražio Penjaroja, crno-beli su zategli odbranu, postigli važne poene i ponovo pobegli na bezbednih plus 10.

15. minut (32:24) – Upalio se alarm u Areni, Dubai pravi veliku seriju 8:0! Pad u igri crno-belih naterao je stratega Partizana Đoana Penjaroju da odmah reaguje i zatraži tajm-aut kako bi prekinuo nalet gostiju i konsolidovao svoje redove.

14. minut (32:21) – Dubai uspeva malo da smanji zaostatak. Džekiri pogađa težak šut sa poludistance, a gosti u ovim trenucima do poena dolaze uglavnom sa linije penala. Partizan i dalje ima potpunu kontrolu nad utakmicom i sigurnu prednost.

13. minut (30:16) – Partizan održava ubedljivu i sigurnu prednost! Crno-beli igraju kao u transu, a u ovim trenucima apsolutno sve savršeno funkcioniše u igri Penjarojinih izabranika – od granitne odbrane do tečnog napada. Gosti sa Bliskog istoka nemaju nikakav odgovor na ovu rapsodiju!

11. minut (26:12) – Bejkon prekida crni niz Dubaija i dug post svoje ekipe. Ipak, mladi Arijan Lakić odmah uzvraća brutalnom trojkom i podiže Arenu na noge!

Prva četvrtina: Partizan – Dubai 23:10

9. minut (23:10) – Igra mačke i miša na terenu! Nova nestvarna asistencija u režiji crno-belih i silovito zakucavanje Bruna Fernanda! Ekipa Jurice Golemca nema rešenje.

8. minut (20:10) – Dvejn Vašington pogađa u seriji! Partizan pravi strašan nalet, a strateg Dubaija je prinuđen da hitno zatraži tajm-aut kako bi sprestveno zaustavio potop.

7. minut (18:10) – Crno-beli su maksimalno zategli odbranu i kontrolišu skok. Iskusni Nik Kalates svojim magičnim asistencijama diže dvoranu na noge! Partizan pravi seriju od čak 13:0!

6. minut (14:10) – Džekiri uspeva da pogodi nakon teške borbe i ofanzivnog skoka. Odmah u sledećem napadu Vašington krade loptu i brutalno zakucava u kontri!

5. minut (10:10) – Mini serija crno-belih koju kruniše Isak Bonga preciznim šutem sa distance. Ipak, Davis Bertans uzvraća svojom drugom trojkom na utakmici i drži Dubai u egalu.

4. minut (5:7) – Kabengele uspeva da poentira pod faulom, ali srećom promašuje dodatno slobodno bacanje. Na drugoj strani, Kendrik Rajt je fauliran i siguran je sa linije penala.

3. minut (5:3) – Prilično nervozan početak meča sa dosta promašaja i grešaka na obe strane. Džakiri poentira iz reketa, a prve poene za goste postiže Bertans pogođenom trojkom.

1. minut (3:0) – Utakmica je počela! Prvi napad za crno-bele i odmah eksplozija u Areni – Karlik Džons pogađa trojku i otvara utakmicu na najbolji mogući način!

Autor: D.S.