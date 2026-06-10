BIVŠI KOŠARKAŠ CRVENE ZVEZDE ODUŠEVIO REGION: Pero Antić na maturu ispratio sina prijatelja koji je stradao u stravičnom požaru

Proslavljeni makedonski košarkaš i bivši igrač Crvene zvezde, Pero Antić, jednim potezom je izazvao potpunu pažnju javnosti u regionu i podsetio na važnost pravog prijateljstva. Njegov gest privukao je veliki broj pozitivnih reakcija i pohvala na društvenim mrežama.

Nekadašnji as crveno-belih je odlučio da na matursko veče lično isprati Andreju, sina svog bliskog i prerano preminulog prijatelja, poznatog muzičara Vladimira Blaževa, javnosti poznatijeg pod nadimkom Pančo. Poznati sportista je u svom automobilu vozio naslednika pokojnog pevača na ovu važnu životnu proslavu, pruživši podršku porodici u značajnom trenutku.

"Srećna matura, lepotanu", glasila je dirljiva poruka koju je bivši košarkaš Zvezde posvetio maturantu na društvenim mrežama.

Ovaj potez naišao je na opšte odobravanje pratilaca koji su istakli da je trofejni sportista pokazao ljudskost i odanost, potvrđujući da uspomene na nastradalog muzičara nastavljaju da žive kroz njegove najbliže prijatelje koji ostaju uz njegovu porodicu.

Podsećanje na veliku tragediju u Kočanima

Javnost je prošle godine ostala u šoku nakon teške tragedije koja se dogodila u martu. Vladimir Blažev Pančo, član popularnog makedonskog sastava "DNK" i veoma blizak prijatelj Pera Antića, izgubio je život u stravičnom požaru koji je izbio u jednoj diskoteci u Kočanima.

Požar su, prema tadašnjim izveštajima, izazvala pirotehnička sredstva tokom nastupa grupe. U ovoj nezapamćenoj nesreći život je izgubilo ukupno 59 osoba, dok je više od 150 posetilaca bilo povređeno.

Autor: D.S.