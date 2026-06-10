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NOVI USPEH NAŠE REKORDERKE: Adriana Vilagoš pokazala moć u Norveškoj – bronza ide u Srbiju!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Ashley Landis ||

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš nastavila je sa sjajnim nastupima na svetskoj sceni. Na prestižnom mitingu Dijamantske lige u Oslu, naša kopljašica uspela je da se domogne pobedničkog postolja, osvojivši treće mesto u izuzetno jakoj konkurenciji.

Do bronze je stigla hicem od 61,33 metra, potvrđujući tako odličnu formu u kojoj se nalazi ove sezone.

Dominacija kineske atletičarke

Pobedu na mitingu odnela je predstavnica Kine, Ziji Jan, koja je bila ubedljiva sa hicem od 67,11 metara. Srebrna medalja pripala je domaćoj takmičarki, Norvežanki Sigrid Borge, koja je koplje bacila do 61,92 metra.

Podsetimo, srpska rekorderka je u Oslo doputovala nakon nastupa na mitingu Dijamantske lige u Sjamenu, gde je ostvarila svoj najbolji rezultat ove sezone od 63,64 metra. Iako u Oslu nije uspela da nadmaši taj lični rezultat sezone, sam plasman na podijum u ovakvoj konkurenciji predstavlja još jedan veliki uspeh za mladu srpsku atletičarku i potvrdu da se nalazi u samom vrhu svetskog koplja.

Autor: D.S.

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