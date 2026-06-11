Evo šta je sve Adriana Vilagoš zaradila trećim mestom na mitingu Dijamantske lige u Oslu

Drugi miting Dijamantske lige ove godine za Adrianu Vilagoš i novi top tri plasman! Sjajna devojka iz Sente ponovo je učestvovala na takmičenju sa istim poretkom na podijumu kao u Sijamenu nedavno.

Vilagoš je do treće pozicije došla hicem iz pete serije od 61.33 metara, što je bilo dovoljno da ponovo bude ispod Ziji Jan iz Kine i Norvežanke Sigrid Borge, ovog puta na njenom tlu, u Oslu.

Adriana je imala nešto slabija bacanja nego u Kini, ali to važi za sve atletičarke, pa je evidentno da su uslovi u Sijamenu ipak bili pogodniji za bacanje koplja.

Adriana Vilagoš je uspela da zaradi novih šest bodova u trci za završnim mitingom DL, pa tako sada na trećem mestu ima 12 bodova. Prva je Jan sa 16, a druga Borge sa 14.

Srpska atletičarka zaradila je i novčanu nagradu od 4.000 dolara.

Naredni miting za Vilagoš biće Ostrava Golden Spajk 16. juna.

Autor: D.Bošković