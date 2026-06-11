TUŽNE VESTI U SVETU SPORTA! Umro legendarni trener

Košarkaški svet pogodila je tužna vest iz Turske. Kondicioni trener Anadolu Efesa Serhat Guneš preminuo je nakon višenedeljne borbe za život, pošto je sredinom maja doživeo iznenadne zdravstvene probleme.

Guneš je od 12. maja bio smešten na intenzivnoj nezi, gde su lekari činili sve kako bi ga spasili, ali je na kraju izgubio najtežu utakmicu. Vest o njegovoj smrti saopštio je Anadolu Efes, koji se od dugogodišnjeg saradnika oprostio emotivnom porukom.

Rođen 1986. godine, Guneš je iza sebe ostavio suprugu i četvoroipogodišnju ćerku. Pre nego što je započeo karijeru kondicionog trenera, čak 15 godina se aktivno bavio košarkom. Nakon diplomiranja na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta Hačetepe 2016. godine, radio je u brojnim poznatim turskim klubovima, među kojima su Banvit, Bešiktaš, Turk Telekom i Bursaspor.

Poslednju etapu svoje karijere proveo je u Anadolu Efesu, gde je bio važan deo stručnog štaba jednog od najuspešnijih evropskih klubova poslednje decenije.

- Duboko smo ožalošćeni zbog smrti našeg kondicionog trenera Serhata Guneša, koji je nakon iznenadnih zdravstvenih problema od utorka, 12. maja 2026. godine, dugo vodio tešku borbu za život na intenzivnoj nezi.

Neka se Bog smiluje našem kolegi, a njegovoj porodici i najbližima želimo iskreno saučešće i mnogo snage u ovim teškim trenucima.

Zauvek ćeš ostati u našim srcima, Serhate... - stoji u objavi kluba

Autor: D.Bošković