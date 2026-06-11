KRAJ PRIČE - PARKER NEMA NAMERU DA SE VRAĆA U PARTIZAN! Amerikanac rekao svoje, sada su na potezu crno-beli!

Džabari Parker ne planira povratak u Partizan i želi da ostane u Huventudu.

Džabari Parker, jedno od najzvučnijih ali i najgorih pojačanja u novijoj istoriji Partizana, ne planira povratak u redove crno-belih, iako i dalje ima važeći ugovor sa klubom iz Humske.

Kako prenosi Mozzart Sport, američki košarkaš želi da ostane u Huventudu, gde je nakon odlaska iz Partizana ponovo pronašao formu i ulogu koja mu odgovara.

Parker je tokom boravka u Beogradu prošao kroz turbulentan period – od velikih očekivanja i statusa glavne zvezde tima, do totalnog sunovrata i nezadovoljstva navijača.

Nakon što je ispao iz rotacije, usledio je odlazak na pozajmicu u Španiju, gde je u Huventudu doživeo potpuni zaokret u igri i ponovo počeo da prikazuje zapažene partije.

Ipak, i pored toga što je formalno i dalje igrač Partizana, povratak u Beograd sve je manje realna opcija. Kako se navodi, ni klub ni igrač nisu previše zainteresovani za nastavak saradnje, a Parker želi kontinuitet i stabilnost u Španiji.

Najveća prepreka potencijalnom dogovoru ostaje finansijski aspekt, pošto Amerikanac ima visok ugovor koji Huventud ne može u potpunosti da isprati, dok Partizan traži rešenje kojim bi se rasteretio ugovorne obaveze.

U ovom trenutku, najrealniji scenario je da Parker ostane u Španiji kroz novi aranžman ili produženu pozajmicu, dok se njegova epizoda u Partizanu sve više posmatra kao završena priča.

Autor: D.Bošković