ZVANIČNO! Produžena saradnja, novi potpis osigurao pojačanje Partizanu

Crno-beli su potvrdili da je golman Marko Milošević produžio ugovor na još godinu dana.

Iskusni čuvar mreže bio je jedan od najstandardnijih fudbalera kluba iz Humske tokom prethodne sezone, a novim potpisom nastavljena je saradnja koja je zadovoljila obe strane.

Milošević je u tek završenoj sezoni branio na ukupno 39 utakmica u svim takmičenjima. U Superligi Srbije upisao je 34 mečeva, dok je pet puta stajao među stativama "parnog valjka" u evropskim duelima. Na 13 susreta je ostao nesavladan.

Produžetak ugovora predstavlja potvrdu poverenja koje Partizan ima u svoje golmane, pošto je tokom jučerašnjeg dana i mlađi Miloš Krunić stavio paraf na novu, dvogodišnju vernost, crno-belima.

U Humskoj veruju da će Milošević i u narednoj sezoni imati važnu ulogu u ostvarivanju klupskih ciljeva, a to je povratak u sam vrh srpskog fudbala.

Autor: S.M.