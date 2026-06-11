Evo koliko para je Srbija izgubila zbog propuštanja SP, ovoliko novca će dobiti svetski šampion

Duelom Meksiko - Južna Afrika u četvrtak će biti započeto Svetsko prvenstvo u fudbalu, rekordno po mnogo čemu. Učestvovaće 48 reprezentacija, biće odigrane 103 utakmice, trajaće 38 dana, a predviđena je i rekordna suma novca!

Još u decembru je doneta odluka da se budžet za ovo SP, kada su premije u pitanju, uveća za 50 odsto u odnosu na Katar 2022, pa će tako 727.000.000 dolara biti podeljeno na 48 selekcija. Neće svaka isto dobiti.

Osim bonusa za uspeh, svaka reprezentacija dobija i po 1.5 miliona dolara od FIFA, kako bi pokrila troškove priprema. Ispod pogledajte i kako se deli novac na osnovu rezultata.

Šampioni: 50 miliona dolara

Drugoplasirani: 33 miliona dolara

3. mesto: 29 miliona dolara

4. mesto: 27 miliona dolara

5–8. mesto: 19 miliona dolara

9–16. mesto: 15 miliona dolara

17–32. mesto: 11 miliona dolara

33–48. mesto: 9 miliona dolara

Autor: S.M.