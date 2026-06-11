Evo koliko para je Srbija izgubila zbog propuštanja SP, ovoliko novca će dobiti svetski šampion

Duelom Meksiko - Južna Afrika u četvrtak će biti započeto Svetsko prvenstvo u fudbalu, rekordno po mnogo čemu. Učestvovaće 48 reprezentacija, biće odigrane 103 utakmice, trajaće 38 dana, a predviđena je i rekordna suma novca!
Još u decembru je doneta odluka da se budžet za ovo SP, kada su premije u pitanju, uveća za 50 odsto u odnosu na Katar 2022, pa će tako 727.000.000 dolara biti podeljeno na 48 selekcija. Neće svaka isto dobiti.
Osim bonusa za uspeh, svaka reprezentacija dobija i po 1.5 miliona dolara od FIFA, kako bi pokrila troškove priprema. Ispod pogledajte i kako se deli novac na osnovu rezultata.
Šampioni: 50 miliona dolara
Drugoplasirani: 33 miliona dolara
3. mesto: 29 miliona dolara
4. mesto: 27 miliona dolara
5–8. mesto: 19 miliona dolara
9–16. mesto: 15 miliona dolara
17–32. mesto: 11 miliona dolara
33–48. mesto: 9 miliona dolara
Autor: S.M.