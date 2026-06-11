SPEKTAKL U LOŽIONICI: Vaso Bakočević protiv borca čiji je rival preminuo u ringu – 'Psihopata' se vraća u ring! (VIDEO)

Jedan od najpopularnijih MMA boraca u regionu, Vaso Bakočević, spreman je za novi izazov! 19. juna u beogradskoj „Ložionici“ na „Balkan Boxing 8“ reviji ukrstiće rukavice sa Hamzom Vanderom, borcem iza kog stoji bogata, ali i mračna karijera.

„Psihopata“ se ponovo bori! Vaso Bakočević, regionalna MMA ikona, nakon brojnih okršaja u kavezu, ponovo ulazi u profesionalni bokserski ring. Njegov protivnik, Hamza Vandera (42), bokser iz Ugande sa holandskim pasošem, u Beograd dolazi sa namerom da prekine dugu pauzu, ali i sa iskustvom koje ledi krv u žilama.

Vandera je „kruzeraš“ sa 51 profesionalnom borbom u rukavicama, a njegova karijera prepuna je uspona i teških padova. Ipak, ono što ovu borbu čini posebnom, pored velikog imena Vase Bakočevića, jeste tragična prošlost rivala.

Vandera je bio akter meča koji je potresao svet boksa. Tokom borbe protiv neporaženog Nemca Muse Jamaka, desila se tragedija – Jamak je pred početak treće runde doživeo srčani udar, srušio se u ringu i preminuo u bolnici. Taj meč ostao je trajno urezan u istoriju kao jedan od najpotresnijih događaja u svetu borilačkih sportova.

Hamza Vandera se u ring vraća posle sedmogodišnje pauze, a publika u „Ložionici“ imaće priliku da vidi kakvu je strategiju pripremio za srpskog borca. Interesantno je da je Vandera već ukrštao rukavice sa srpskim bokserom Miljanom Đorđevićem 2022. godine, kada je naš borac odneo pobedu tehničkim nokautom.

„Ložionica“ će 19. juna biti epicentar borilačkog sporta, jer pored Vase, u ring ulazi i Dušan Džakić, koji će snage odmeriti sa Milošem Radišićem.

Vrhunski "fight card" za nezaboravnu noć:

- Tomislav Vukomanović brani WBC internacional silver pojas protiv šampiona Afrike, Derika Kveja.

- Najbolja srpska bokserka Sara Ćirković ide na megdan neporaženoj Leticiji Amanui iz Gane.

- Očekuje nas okršaj neporaženih ratnika: Marko Marić protiv Nejca Petriča.

Na programu su i mečevi Darka Stevanovića, Lea Cvitanovića i Benjamina Poturka.

S obzirom na to da je broj mesta u „Ložionici“ ograničen na svega 400, a interesovanje ogromno, karte po ceni od 4.000 dinara na platformi Tickets.rs nestaju neverovatnom brzinom. Beograd se sprema za noć za pamćenje!



Autor: D.S.