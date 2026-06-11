PLANETA U TRANSU! Šakira zapalila mitsku 'Asteku', Mundijal zvanično počeo: Meksiko i Južna Afrika otvaraju borbu za tron! (FOTO)

Fudbalska groznica je zvanično paralisala planetu!

SHAKIRA PERFORMING ONLY MEANS ONE THING ...



IT'S TIME FOR THE WORLD CUP 🏆 pic.twitter.com/0CNeQFvB8M — ESPN FC (@ESPNFC) 11. јун 2026.

Uz vrelu atmosferu, latino ritmove i nezaboravan nastup Šakire, zvanično je otvoreno Svetsko prvenstvo! Stadion „Asteka“ je postao centar sveta, a Meksiko i Južna Afrika upravo otvaraju fudbalski rat za titulu prvaka planete!

Meksiko Siti gori! Ceremonija otvaranja Svetskog prvenstva nije bila samo događaj, bila je čista magija koja je pokorila planetu, a apsolutna kraljica večeri bila je niko drugi do Šakira!

Dok su milioni ljudi širom sveta pratili prenos, latino diva je izašla na centar mitske „Asteke“ i u sekundi dovela atmosferu do usijanja. Izvodeći zvaničnu himnu „Let's go“, Šakira je svojim plesom i energijom potvrdila zašto je neprikosnovena – stadion je vibrirao, a navijači na tribinama su bili u potpunom delirijumu.

„Dobro došli u Meksiko!“ – zagrmelo je sa razglasa, dok se ogromna replika trofeja okretala nasred terena, simbolizujući snagu i istoriju Mundijala.

Tanjug AP/Ricardo Mazalan Tanjug AP/Ricardo Mazalan Tanjug AP/Ricardo Mazalan Tanjug AP/Ricardo Mazalan Tanjug AP/Ricardo Mazalan Previous Next

„Asteka“ – hram fudbalske istorije ponovo živi!

Ovaj stadion nije samo lokacija, to je fudbalsko svetilište. Nakon dve godine mukotrpnog renoviranja, „Asteka“ je ponovo zasijala punim sjajem baš večeras. Podsetimo, ovo je mesto gde je Pele krunisan i gde je Maradona ispisao istoriju „Božjom rukom“.

Sada, na visini od 2.200 metara, sve je spremno za prvi sudar titana. Meksiko, nošen fanatičnom podrškom navijača koji su stigli na stadion i pre početka ceremonije, želi da pokaže svetu da su spremni za zlato. Južna Afrika, s druge strane, želi da napravi prvu veliku senzaciju i „pokvari“ domaćinima žurku.

Autor: D.S.