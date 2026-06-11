Meksiko silovito otvorio Svetsko prvenstvo: Dva gola, tri crvena kartona i pobeda domaćina pred punom 'Astekom'

Domaćin Svetskog prvenstva, reprezentacija Meksika, ostvarila je pobedu od 2:0 protiv Južne Afrike u otvarajućoj utakmici Grupe A. Susret na stadionu „Asteka“ obeležili su pogoci Kinjonesa i Himenesa, ali i vrlo gruba igra koja je kulminirala sa čak tri isključenja.

Pred punim tribinama u Meksiko Sitiju, domaća selekcija je od samog starta nametnula tempo. Već u devetom minutu, nakon greške afričke odbrane, Hulijan Kinjones je vešto iskoristio ukazanu priliku i kroz noge golmana Ronvena Vilijamsa doveo Meksiko u vođstvo.

Iako su domaći dominirali, Južna Afrika je pretila iz prekida i pokušaja Lajla Fostera, ali rezultat se nije menjao sve do sredine drugog dela igre. Pitanje pobednika rešeno je u 67. minutu, kada je Raul Himenes, nakon preciznog centaršuta Roberta Alvarada, glavom zatresao mrežu za konačnih 2:0.

Disciplinski haos u završnici

Utakmica je poprimila oštar ton u nastavku. Južna Afrika je ostala sa desetoricom igrača već u 50. minutu nakon isključenja Sfifela Sithoula, da bi u 84. minutu, nakon intervencije VAR tehnologije, Tembi Zvane dobio direktan crveni karton zbog udaranja protivnika.

U sudijskoj nadoknadi, nervoza se prenela i na domaću ekipu, pa je Sesar Montes zaradio isključenje zbog grubog zaustavljanja kontranapada. I pored brojčanog disbalansa u završnim minutima, Meksiko je rutinski priveo meč kraju i osvojio prva tri boda na turniru.

Naredni meč u Grupi A igra se u petak od 4.00 časa u Gvadalahari, gde se sastaju selekcije Južne Koreje i Češke.

Autor: D.S.