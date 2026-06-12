SVE NA JEDNOM MESTU: Raspored utakmica, rezultati, satnice i grupe na Svetskom prvenstvu

Svetsko prvenstvo počinje 11. juna utakmicom Meksiko - Južna Afrika i trajaće sve do 19. jula. Za to vreme biće odigrane 104 utakmice, a vi ćete na jednom mestu moći da pratite rezultate, stanje po grupama i kasnije u nokaut fazi.
Grupna faza, satnica i rezultati:
Četvrtak, 11. jun
21.00 Meksiko – Južna Afrika (Meksiko Siti) - 2:0
Petak, 12. jun
04.00 Južna Koreja – Češka (Gvadalahara) 2:1
21.00 Kanada – Bosna i Hercegovina (Toronto)
Subota, 13. jun
03.00 SAD – Paragvaj (Los Anđeles)
21.00 Katar – Švajcarska (San Francisko)
00.00 Brazil – Maroko (Njujork)
Nedelja, 14. jun
03.00 Haiti – Škotska (Boston)
06.00 Australija – Turska (Vankuver)
19.00 Nemačka – Kurasao (Hjuston)
22.00 Holandija – Japan (Dalas)
Ponedeljak, 15. jun
01.00 Obala Slonovače – Ekvador (Filadelfija)
04.00 Švedska – Tunis (Monterej)
18.00 Španija – Zelenortska Ostrva (Atlanta)
21.00 Belgija – Egipat (Sijetl)
00.00 Saudijska Arabija – Urugvaj (Majami)
Utorak, 16. jun
03.00 Iran – Novi Zeland (Los Anđeles)
21.00 Francuska – Senegal (Njujork)
00.00 Irak – Norveška (Boston)
Sreda, 17. jun
03.00 Argentina – Alžir (Kanzas Siti)
06.00 Austrija – Jordan (San Francisko)
19.00 Portugal – DR Kongo (Hjuston)
22.00 Engleska – Hrvatska (Dalas)
Četvrtak, 18. jun
01.00 Gana – Panama u 19:00 (Toronto)
04.00 Uzbekistan – Kolumbija (Meksiko Siti)
18.00 Češka – Južna Afrika (Atlanta)
21.00 Švajcarska – Bosna i Hercegovina (Los Anđeles)
00.00 Kanada – Katar (Vankuver)
Petak, 19. jun
03.00 Meksiko – Južna Koreja (Gvadalahara)
21.00 SAD – Australija (Sijetl)
00.00 Škotska – Maroko (Boston)
Subota, 20. jun
02.30 Brazil – Haiti (Filadelfija)
05.00 Turska – Paragvaj (San Francisko)
19.00 Holandija – Švedska (Hjuston)
22.00 Nemačka – Obala Slonovače (Toronto)
Nedelja, 21. jun
02.00 Ekvador – Kurasao (Kanzas Siti)
06.00 Tunis – Japan (Monterej)
18.00 Španija – Saudijska Arabija (Atlanta)
21.00 Belgija – Iran (Los Anđeles)
00.00 Urugvaj – Zelenortska Ostrva (Majami)
Ponedeljak, 22. jun
03.00 Novi Zeland – Egipat (Vankuver)
19.00 Argentina – Austrija (Dalas)
23.00 Francuska – Irak (Filadelfija)
Utorak, 23. jun
02.00 Norveška – Senegal (Njujork)
05.00 Jordan – Alžir (San Francisko)
19.00 Portugal – Uzbekistan (Hjuston)
22.00 Engleska (Boston)
Sreda, 24. jun
01.00 Panama – Hrvatska (Toronto)
04.00 Kolumbija – DR Kongo (Gvadalahara)
21.00 Švajcarska – Kanada (Vankuver)
21.00 Bosna i Hercegovina – Katar (Sijetl)
00.00 Škotska – Brazil (Majami)
00.00 Maroko – Haiti (Atlanta)
Četvrtak, 25. jun
03.00 Češka – Meksiko (Meksiko Siti)
03.00 Južna Afrika – Južna Koreja (Monterej)
22.00 Ekvador – Nemačka (Njujork)
22.00 Kurasao – Obala Slonovače (Filadelfija)
Petak, 26. jun
01.00 Japan – Švedska (Dalas)
01.00 Tunis – Holandija (Kanzas Siti)
04.00 Turska – SAD (Los Anđeles)
04.00 Paragvaj – Australija (San Francisko)
21.00 Norveška – Francuska (Boston)
21.00 Senegal – Irak (Toronto)
Subota, 27. jun
02.00 Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija (Hjuston)
02.00 Urugvaj – Španija (Gvadalahara)
05.00 Egipat – Iran (Sijetl)
05.00 Novi Zeland – Belgija (Vankuver)
23.00 Panama – Engleska (Njujork)
23.00 Hrvatska – Gana (Filadelfija)
Nedelja, 28. jun
01.30 Kolumbija – Portugal (Majami)
01.30 DR Kongo – Uzbekistan (Atlanta)
04.00 Alžir – Austrija (Kanzas Siti)
04.00 Jordan – Argentina (Dalas)
Nokaut faza
Šesnaestina finala
Nedelja, 28. jun
21.00 Utakmica A2-B2 (Los Anđeles)
Ponedeljak, 29. jun
19.00 Utakmica C1-F2 (Hjuston)
22.30 Utakmica E1-A/B/C/D/F3 (Boston)
Utorak, 30. jun
03.00 Utakmica F1-C2 (Monterej)
19.00 Utakmica E2-I2 (Dalas)
23.00 Utakmica I1-C/D/F/G/H3 (Njujork)
Sreda, 1. jul
03.00 Utakmica A1-C/E/F/H/I3 (Meksiko Siti)
18.00 Utakmica L1-E/H/I/J/K3 (Atlanta)
22.00 Utakmica G1-A/E/H/I/J3 (Sijetl)
Četvrtak, 2. jul
02.00 Utakmica D1-B/E/F/I/J3 (San Francisko)
21.00 Utakmica H1-J2 (Los Anđeles)
Petak, 3. jul
01.00 Utakmica K2-L2(Toronto)
05.00 Utakmica B1-E/F/G/I/J3 (Vankuver)
20.00 Utakmica D2-G2 (Dalas)
00.00 Utakmica J1 -H2 (Majami)
Osmina finala
Subota, 4. jul
03.30 Utakmica K1 – D/E/I/J/L3 (Kanzas Siti)
19.00 Utakmica osmine finala (Hjuston)
23.00 Utakmica osmine finala (Filadelfija)
Nedelja, 5. jul
22.00 Utakmica osmine finala (Njujork)
Ponedeljak, 6. jul
02.00 Utakmica osmine finala (Meksiko Siti)
21.00 Utakmica osmine finala (Dalas)
Utorak, 7. jul
02.00 Utakmica osmine finala (Sijetl)
18.00 Utakmica osmine finala (Atlanta)
22.00 Utakmica osmine finala (Vankuver)
Četvrtfinale
Četvrtak, 9. jul
22.00 Prvo četvrtfinale (Boston)
Petak, 10. jul
21.00 Drugo četvrtfinale (Los Anđeles)
Subota, 11. jul
23.00 Treće četvrtfinale (Majami) SAD
Polufinale
Utorak, jul 14
03.00 Četvrto četvrtfinale (Kanzas Siti)
21.00 Prvo polufinale (Dalas)
Sreda, 15. jul
21.00 Drugo polufinale (Atlanta)
Za treće mesto
Subota, 18. jul
23.00 Meč za bronzanu medalju (Majami)
Finale
Nedelja, 19. jul
21.00 Finale (Njujork)
Autor: D.Bošković