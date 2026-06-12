Tuga: Čuveni fudbaler umro na dan otvaranja Mundijala, bio je prvak sveta

Fudbalski svet tuguje za još jednim velikanom! Hercules Brito Ruas, legendarni centralni bek selekcije Brazila koja se 1970. godine popela na krov sveta, preminuo je u četvrtak u 86. godini.
Fudbalska konfederacija Brazila (CBF) potvrdila je ovu tužnu vest, ali nije iznosila detalje o uzroku smrti.Mundijala 1966. godine, ali je vrhunac slave doživeo četiri godine kasnije u Meksiku, kada je činio neprobojan bedem u odbrani zajedno sa Vilsonom Pjacom, čuvajući leđa asovima poput Pelea, Žerzinja i Tostaoa.
– Brito nas je napustio kao jedan od najvećih defanzivaca u istoriji brazilskog fudbala. Njegov doprinos pobedi na Svetskom prvenstvu 1970. godine zauvek ćemo pamtiti – izjavio je predsednik konfederacije Samir Šaud.
Pored najvažnijeg trofeja u fudbalu, Brito je sa nacionalnim timom osvojio i Kupa Roka 1971. godine, kao i Kup nezavisnosti 1972. godine.
– Odajem poštu ovom idolu naše zemlje. Neka njegov borbeni duh bude inspiracija našim igračima koji će se takmičiti na predstojećem Svetskom prvenstvu – dodao je Šaud.
Ova vest dolazi u trenutku kada se reprezentacija Brazila, petostruki svetski šampion, priprema za pohod na šestu titulu, a svoj prvi meč igraju u subotu protiv selekcije Maroka.
Autor: D.Bošković