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Tuga: Čuveni fudbaler umro na dan otvaranja Mundijala, bio je prvak sveta

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Fudbalski svet tuguje za još jednim velikanom! Hercules Brito Ruas, legendarni centralni bek selekcije Brazila koja se 1970. godine popela na krov sveta, preminuo je u četvrtak u 86. godini.

Fudbalska konfederacija Brazila (CBF) potvrdila je ovu tužnu vest, ali nije iznosila detalje o uzroku smrti.Mundijala 1966. godine, ali je vrhunac slave doživeo četiri godine kasnije u Meksiku, kada je činio neprobojan bedem u odbrani zajedno sa Vilsonom Pjacom, čuvajući leđa asovima poput Pelea, Žerzinja i Tostaoa.

– Brito nas je napustio kao jedan od najvećih defanzivaca u istoriji brazilskog fudbala. Njegov doprinos pobedi na Svetskom prvenstvu 1970. godine zauvek ćemo pamtiti – izjavio je predsednik konfederacije Samir Šaud.

Pored najvažnijeg trofeja u fudbalu, Brito je sa nacionalnim timom osvojio i Kupa Roka 1971. godine, kao i Kup nezavisnosti 1972. godine.

– Odajem poštu ovom idolu naše zemlje. Neka njegov borbeni duh bude inspiracija našim igračima koji će se takmičiti na predstojećem Svetskom prvenstvu – dodao je Šaud.

Ova vest dolazi u trenutku kada se reprezentacija Brazila, petostruki svetski šampion, priprema za pohod na šestu titulu, a svoj prvi meč igraju u subotu protiv selekcije Maroka.

Autor: D.Bošković

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