OD SUROVE BORBE ZA GOLI ŽIVOT, DO HEROJA NACIJE NA MUNDIJALU! Priča za Holivud: Fraktura lobanje, krvarenje na mozgu i hitna operacija, pa povratak i magija!

Neverovatan put prošao je Raul Himenez od trenutka kada je svet zanemeo pred scenom sa stadiona Emirejts i kada je umalo izgubio život posle sudara glavama sa Davidom Luizom, do emotivnog naboja na Svetskom prvenstvu kada je postao heroj Meksika posle gola protiv Južne Afrike.

Evo priče o čoveku koji je pobedio sudbinu, vratio se na teren sa zaštitnom kacigom i ponovo postao junak nacije.

Kobni novembar 2020: Trenutak kada je sve stalo

Bio je 29. novembar 2020. godine. Utakmica Premijer lige između Arsenala i Vulverhemptona. Igrao se peti minut kada je nakon jednog kornera došlo do stravičnog sudara glavama između Raula Himeneza i defanzivca Arsenala, Davida Luiza.

Zvuk udarca odjeknuo je praznim stadionom (zbog tadašnjih pandemijskih mera), a Himenez je nepomično ostao da leži. Lekarski timovi su hitno utrčali na teren, kiseonik mu je odmah stavljen na lice, a svest je izgubio pre nego što je uopšte prevezen u bolnicu.

Dijagnoza je bila zastrašujuća: fraktura lobanje i krvarenje na mozgu.

Lekari su hitno operisali meksičkog napadača kako bi smanjili pritisak na mozak.

U tim trenucima, fudbal je bio potpuno nebitan - porodica, saigrači i navijači širom sveta molili su se samo za njegov život.

Kasnije je i sam Raul priznao da se ne seća ničega iz tog perioda i da su mu lekari rekli da je pravo čudo što je uopšte preživeo, a kamoli što nema trajna neurološka oštećenja.

Povratak otpisanog: Čovek sa zaštitnom kacigom

Mnogi su mislili da je to kraj njegove profesionalne karijere. Međutim, Himenez je pokazao mentalnu snagu kakva se retko viđa. Nakon meseci mukotrpne rehabilitacije, ponovo je počeo da trenira.

Morao je da prilagodi ceo svoj stil igre i da nosi specijalno dizajniranu zaštitnu kacigu (traku) koja štiti osetljivi deo lobanje. Kada se u avgustu 2021. konačno vratio na teren u zvaničnom meču, to je već bila pobeda sama po sebi. Ali, pravi holivudski scenario čekao ga je na najvećoj sceni.

Sve muke, strahovi i meseci oporavka naplaćeni su u četvrtak uveče na Mundijalu. Meksiko je igrao utakmicu protiv Južne Afrike, a tenzija je bila na vrhuncu.

Pri rezultatu gde se lomila utakmica, Himenez je pokazao zašto je klasa večna. Postigao je fenomenalan gol koji je slomio otpor protivnika i trasirao put Meksiku do velike i važne pobede od 2:0.

Kada je lopta zatresla mrežu, emocije su eksplodirale:

Raul je otrčao ka navijačima, pokazujući na glavu i na srce - simbol svega što je prošao.

Saigrači su ga bukvalno zatrpali na terenu, svesni težine tog gola i svega što je ovaj čovek preživeo da bi uopšte bio tu.

Raul Himenez više nije samo fudbaler sa sjajnim golgeterskim instinktom. On je simbol borbe, preživljavanja i dokaz da su čuda moguća kada odbiješ da odustaneš. Od ivice smrti na Emirejtsu, do statusa heroja nacije na Svetskom prvenstvu.

Autor: D.Bošković