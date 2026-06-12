ŠAKIRA NA OTVARANJE MUNDIJALA POSLALA DVOJNICU?! Zbog ovih kadrova gore mreže (VIDEO)

Nastup Šakire na otvaranju Svetskog prvenstva 2026. izazvao je brojne reakcije. Gledaoci tvrde da pevačica nije ličila na sebe, pa se društvenim mrežama proširila teorija o dvojnici.

Otvaranje Svetskog prvenstva 2026. godinedonelo je veliki muzički spektakl, ali i jednu od najčudnijih rasprava na društvenim mrežama. Kolumbijska zvezda Šakira nastupila je na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju, zajedno sa nigerijskim muzičarem Burna Bojem, a izveli su zvaničnu pesmu prvenstva „Dai Dai“.

Iako je njen povratak na mundijalsku scenu bio jedan od najiščekivanijih trenutaka ceremonije, pažnju publike brzo je skrenuo njen izgled. Snimci nastupa počeli su munjevito da se šire internetom, a komentari su se nizali jedan za drugim - mnogi su tvrdili da žena na bini ne izgleda kao Šakira.

Dicen que nos dieron gata por liebre y que Shakira mandó a su doble.



¿Será? pic.twitter.com/MMqNviWPQ9 — Vero Islas (@LOVREGA) 11. јун 2026.

Na mrežama se pokrenula teorija o dvojnici

Gledaoci su najviše komentarisali pevačicinu frizuru, naočare, crte lica i način kretanja. Deo korisnika društvenih mreža tvrdio je da je Šakira izgledala „drugačije nego inače“, dok su pojedini otišli korak dalje i počeli da pišu da je umesto nje možda nastupila dvojnica.

U komentarima su se pojavile i tvrdnje da je na sceni bila njena poznata imitatorka Rebeka Majeljano, poznatija kao Šakibeka, ali za takve navode nema potvrde. Reč je o spekulacijama koje su se proširile među korisnicima društvenih mreža nakon emitovanja ceremonije.

Pojedini su se šalili da „to nije Šakira“, dok su drugi komentarisali da je pevačica možda samo promenila stil. Na snimcima se vidi da je nastupila u upečatljivom žutom kostimu, belom šortsu, patikama sa platformom i velikim tamnim naočarima, dok je njena kosa imala drugačiju nijansu od one na koju je publika navikla.

Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai...

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) 11. јун 2026.

Fanovi stali u njenu odbranu

Dok su jedni razvijali teorije o dvojnici, Šakirini fanovi brzo su stali u njenu odbranu. Oni smatraju da je rasprava otišla predaleko i da je sasvim moguće da je pevačica samo promenila frizuru, scenski stil ili imala drugačiju šminku za veliki nastup.

Dok su jedni hvalili energiju, produkciju i Šakirin povratak na veliku fudbalsku scenu, drugi su ceremoniju ocenili kao razočaravajuću. Posebno se komentarisalo to što je deo gledalaca u SAD bio ljut jer nije mogao da prati otvaranje uživo na kanalu Foks, iako su ga očekivali u prenosu.

Autor: D.Bošković