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UDAJE SE OLGA DANILOVIĆ: Na ruci Srpkinje BLISTA VERENIČKI PRSTEN, budući muž ne skida osmeh sa lica

Izvor: Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Jan Oblak je zaprosio Olgu Danilović, a srećan par se pohvalio novostima na društvenim mrežama.

Jan Oblak, golman Atletiko Madrida, zaprosio je Olgu Danilović.

Srećni par je novosti podelio sa pratiocima na društvenim mrežama.

Podsetimo, Slovenac i Srpkinja su u vezi od proleća 2023. i svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće je Olga u Španiji kod Jana, koji je bio i na tribinama na Rolan Garosu.

Olga se ove godine nije naigrala tenisa. Srpkinja je poslednji meč odigrala 4. februara protiv Maje Hvalinske, koja je na ovogodišnjem Rolan Garosu stigla do finala, u Rumuniji i od tada je nismo gledali na teniskim terenima.

Foto: Instagram.com

Ko zna, možda srećni par ima još lepih novosti da saopšti.

Ljubav cveta od 2023.

Njih dvoje su obelodanili vezu 2023. godine tokom Rolan Garosa, kada je Jan došao da je bodri.

Njihova ljubav je tokom prethodne tri godine rasla, pa smo tako viđali i Jana Oblaka kako u društvu članova porodice Danilović gleda Partizan u Beogradu, ali i Olgine odlaske na mečeve Atletika i reprezentacije Slovenije. Između ostalog, srpska teniserka gledala je i meč koji su Srbija i Slovenija igrale na Evropskom prvenstvu 2024.

Autor: S.M.

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