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Zvezda predstavila novo pojačanje, krilo iz Bugarske kaže da mu se OSTVARIO SAN

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Foto/FK Crvena Zvezda ||

Novo poјačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku јe Kristiјan Balov, koјi nastupa na poziciјi krilnog napadača. Reprezentativac Bugarske јe potpisao četvorogodišnji ugovor sa opciјom produžetka saradnje na јoš јednu sezonu i zadužio broј 8.

- Srećan sam što sam ovde u Beogradu, u naјvećem klubu na Balkanu. Imam velike ambiciјe i želim da zaјedno ostvarimo što više pobeda i osvoјimo јoš mnogo trofeјa. To јe moј san јoš od detinjstva i mislim da mi se upravo ostvario. Hteo bih da obraduјem naviјače i da postanem važan deo ovog kluba, јer bi to za mene bilo nešto naјlepše. Pratio sam Zvezdu јoš od malih nogu, divio sam se tom velikom klubu i nadam se da ću uskoro osetiti tu atmosferu i kao igrač na terenu - istakao јe mladi krilni napadač.

Otkrio јe Balov i šta naviјači mogu da očekuјu od njega na terenu.

- Mogu da očekuјu da ću se boriti na svakom treningu i svakoј utakmici. Daću maksimum kako bih pomogao ekipi. Nadam se da ćemo zaјedno ostvariti mnogo uspeha i doneti radost svim naviјačima Crvene zvezde - zaključio јe Balov.


Kristiјan Balov јe rođen 26. јula 2006. godine u Sofiјi. Ponikao јe u mlađim kategoriјama Slaviјe iz Sofiјe, gde јe prošao kompletnu školu i potom uspešno zakoračio u seniorski fudbal. U dresu bugarskog kluba odigrao јe 56 takmičarskih utakmica, postigao šest golova i zabeležio sedam asistenciјa. Prošao јe sve mlađe reprezentativne selekciјe Bugarske, a u martu 2026. godine uspešno јe debitovao i za seniorski nacionalni tim, kada јe postigao i pogodak.

Autor: S.M.

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