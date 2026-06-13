Mundijal se gleda uz vrhunsku tehnologiju: mts i Tehnomanija donose specijalne pogodnosti kroz akciju 'Kupuj Tehnologično'

Fudbalska euforija povodom Svetskog prvenstva uveliko se oseća, a pravo navijačko iskustvo počinje upravo tamo gde su najbolja slika, odličan zvuk i pouzdana tehnologija. Tim povodom, mts i Tehnomanija, kroz zajedničku akciju „Kupuj Tehnologično“, pripremili su posebne Mundijal pogodnosti za sve ljubitelje fudbala, tehnologije i dobrog kućnog uživanja.

U susret najvećim fudbalskim utakmicama, Tehnomanija i mts omogućavaju korisnicima da opreme svoj dom uređajima koji gledanje sportskih spektakala podižu na viši nivo. Bilo da je reč o novom televizoru, dodatnoj opremi, uređajima za dom ili tehnologiji koja olakšava svakodnevicu, ova akcija donosi niz pogodnosti za kupce.

Poseban akcenat stavljen je na Hisense televizor 50U7SE, koji novi korisnici mts usluga mogu kupiti uz popust do 40%, dok posetioce Tehnomanija prodavnica očekuje i 15% popusta na celokupan asortiman za plaćanje putem mts računa.

Zahvaljujući saradnji Tehnomanije i mts-a, korisnici mts i Supernova usluga mogu da kupe uređaje iz Tehnomanije na 24 mesečne rate bez kamate, uz izmirivanje rata kroz redovan mesečni račun. Na taj način, kupovina se obavlja bez dodatnih komplikacija i dodatnih troškova, tempom koji odgovara korisniku.

Akcija „Kupuj Tehnologično“ dolazi u pravom trenutku onda kada se porodica i prijatelji okupljaju ispred ekrana, kada se navija zajedno i kada svaki gol, svaka šansa i svaki trenutak utakmice zaslužuju najbolji prikaz.

Mundijal je više od sportskog događaja, to je vreme zajedništva, emocije i velikih trenutaka. Zato su mts i Tehnomanija pripremili pogodnosti koje omogućavaju da se fudbalski spektakl prati uz vrhunsku tehnologiju i još bolje iskustvo kod kuće.

Svi zainteresovani kupci mogu da posete najbližu Tehnomanija prodavnicu, informišu se o aktuelnim pogodnostima i iskoriste specijalnu mts i Tehnomanija ponudu.

Jer kada se fudbal gleda srcem, najbolje je gledati ga uz tehnologiju koja donosi svaki detalj igre jasno, glasno i uz pravo navijačko uzbuđenje.

Autor: S.M.