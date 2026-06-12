Košarkaši Dubaija su šampioni ABA lige!

Uspeli su da prirede veliki šok u Beogradskoj areni i da osvoje trofej regionalnog takmičenja, pošto su slavili sa 3:1 u seriji protiv crno-belih, a danas je "ekser" zakucao Aleksa Avramović sa dva pogođena bacanja na 14 sekundi do kraja meča - 83:81!

Sve se rešavalo u ekstremno neizvesnoj završnici. Na minut do kraja bilo je nerešeno, pre nego što je dva bacanja uspeo da ubaci Kabengele i donese prednost Dubaiju. Uzvratio je pola minuta kasnije i Bruno Fernando, pa je opet bilo nerešeno.

Ipak, Kabengele je uspeo da pokupi novi promašaj Rajta i da posle skoka izbori dva bacanja. Međutim, umesto njega je bacanja izveo Aleksa Avramović, jer je Kabengele prijavio navodnu povredu. Ubacio je oba bacanja igrač Dubaija i srpski košarkaš, a Karlik Džons je promašio, pa je počelo slavlje tima iz Emirata!

Gledali smo dosta tesnu utakmicu kroz čitav njen tok u Beogradskoj areni. Partizan je bio daleko "stegnutiji" nego što je to bio slučaj pre dva dana, kada je vodio od početka do kraja i na kraju pobedio izuzetno ubedljivo. Ovoga puta nije bilo tako preciznog šuta za tri poena.

Sa druge strane, Dubai je tačno znao šta želi. Lakim i brzim poenima iz kontri je "izluđivao" odbranu Partizana, a tim iz Emirata uspevao je da odbije skoro svaki nalet tima Đoana Penjaroje na ovoj utakmici. Sve je ukazivalo da ćemo gledati dramu do samog kraja.Dubai je počeo utakmicu seijom od 2:11, a Partizan je u tim momentima bio potpuno van utakmice. Sterling Braun bio je izuzetno dekoncentrisan, gubio je lopte, promašivao zicere. Posle samo dva minuta je tajmaut tražio Đoan Penjaroja, a to je rezultovalo dobrom reakcijom crno-belih.

Vratio se beogradski tim brzo u igru, stigao je na dosta manji zaostatak, pre svega zahvaljujući Osetkovskom i Karliku Džonsu. Oni su tada bili i najzaslužniji što je Partizan uspeo da se vrati na jedan posed zaostatka, a štaviše, imao je šansu i da povede u poslednjem napadu. No, nije tu šansu iskoristio, pa su gosti imali koš prednosti posle uvodnog kvartala - 21:23.

Na startu druge četvrtine, Partizan je pokušavao da uradi sve od sebe da konačno povede na ovom meču. Ali Dubai je uvek nalazio način da odgovori serijom. Čak i kada se stiglo do nerešenog rezultata polovinom deonice, Dubai je odgovorio novom serijom, ali je na kraju imao "samo" poen prednosti na velikom odmoru - 39:40.

Treća deonica bila je dosta čudna. Partizan je uspeo da povede, doduše minimalno, a onda je usledila razmena koš za koš. Dosta dugo se tako igralo, imali smo pravu rezultatsku klackalicu na snazi, tako da je drama sve više rasla. A samim tim i pritisak kod košarkaša iz Beograda.

I dalje je Dubai bio taj koji je imao prednost pred poslednju četvrtinu. Doduše, ona je takođe iznosila samo jedan poen - 59:60.

Gluposti su se samo ređale u igri Partizana. Nesportske greške Dvejna Vašingtona i Sterlinga Brauna su potpuno poremetile igru Partizana. Dubai je posle toga otišao na osetnih +6 na sedam minuta do kraja utakmice.

Uzvratio je Partizan. Nije nikako mogla ova utakmica da prođe bez ikakve drame. Daleko od toga, Partizan se vratio u igru na krilima energije u odbrani, pa je na samo tri minuta do kraja uspeo da smanji na samo poen razlike. Bonga je koji trenutak kasnije doneo i izjednačenje.

Usledila je već opisana završnica sa samog kraja meča i veliko slavlje Dubaija za istorijsku titulu u regionalnom takmičenju.

Autor: S.M.