BOMBA NA MARAKANI! Jedan od najboljih potpisao za Crvenu zvezdu

FK Crvena zvezda je završila veliki posao pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona!

Naime, jedan od najboljih igrača Zvezde u prošloj sezoni, Brazilac Mateus, potpisao je novi ugovor sa crveno-belima - preneo je novinar "Skaj sporta" Luke Bendonija.

Mateus je produžio ugovor na dve plus jednu godinu, te će najmanje još jednu sezonu ostati u Crvenoj zvezdi.

🇧🇷🔴⚪️ Former Ajax GK Matheus Magalhaes agrees and signs new deal with Crvena Zvezda until June 2028 + option until 2029. #transfers pic.twitter.com/8nczNO89dN — Luca Bendoni (@LucaBendoni) 12. јун 2026.

Podsetimo, Brazilac je prošlog leta stigao na Marakanu i odmah je postao miljenik navijača i jedan od najvažnijih šrafova na terenu srpskog šampiona!

Autor: S.M.