AKTUELNO

Fudbal

BOMBA NA MARAKANI! Jedan od najboljih potpisao za Crvenu zvezdu

Izvor: Kurir,rs, Foto: Beta/Branislav Božić ||

FK Crvena zvezda je završila veliki posao pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona!

Naime, jedan od najboljih igrača Zvezde u prošloj sezoni, Brazilac Mateus, potpisao je novi ugovor sa crveno-belima - preneo je novinar "Skaj sporta" Luke Bendonija.

Mateus je produžio ugovor na dve plus jednu godinu, te će najmanje još jednu sezonu ostati u Crvenoj zvezdi.

Podsetimo, Brazilac je prošlog leta stigao na Marakanu i odmah je postao miljenik navijača i jedan od najvažnijih šrafova na terenu srpskog šampiona!

Autor: S.M.

#Liga šampiona

#kvalifikacije

#marakana

#pojačanje

#zvezda

POVEZANE VESTI

Fudbal

ZVEZDA OBJAVILA SPISAK IGRAČA ZA LIGU ŠAMPIONA: Ima i nekih iznenađenja! Evo, na koga računa Milojević!

Fudbal

BUM NA MARAKANI: Aleksandar Pavlović potpisao za Crvenu zvezdu!

Hronika

OVAKO JE POČEO HAOS! Pogledajte snimak BRUTALNE TUČE ispred Marakane (VIDEO)

Fudbal

ŠOK NA MARAKANI PRED VEČITI DERBI! Zvezdu napustio jedan od ključnih igrača: Crveno-beli se odlučili da podmlade tim, ovo niko nije očekivao

Fudbal

Zvezda počela prodaju karata za Ligu šampiona! Ovo su cene

Fudbal

BOŽIĆNA BOMBA NA MARAKANI: Crvena zvezda završava transfer jednog od najtalentovanijih fudbalera u Srbiji