NEREŠENO! Kanada opsedala gol, BiH uzela bod

Fudbaleri Bosne i Hercegovine nisu uspeli da izdrže do samog kraja, Kanada je na kraju došla do zlata vrednog boda preko Kajla Larina u 79. minutu, dok su prethodno Zmajevi stekli prednost golom Jova Lukića u 21. minutu sureta.

Izabranici Sergeja Barbareza su došli kao autsajderi na ovo Svetsko prvenstvo, ali se još od susreta u Zenici protiv Italije znalo da će Edin Džeko i družina imati šta da ponude svetskoj fudbalskoj javnosti. Tako je i bilo... Neće Bosna i Hercegovina biti samo puki učesnik ovog Mundijala, 90 minuta protiv Kanade pokazalo je da će biti izuzetno napeto do samog kraja grupne faze.

Već posle 180 sekundi su Zmajevi uspeli da naprave šansu, lopta se odbila do Memića, međutim, on je šutirao veoma neprecizno iz pristojne pozicije. Samo dva minuta kasnije je pokušao i Demirović, ali je bio u nepovoljnoj poziciji da bi ozbiljnije zapretio golmanu Kanade.

Ponovo je Memić bio jedan od predvodnika kontre BiH, ali ga je nepropisno zaustavio Džonston, pa je Kanađanin već u 11. minutu zaradio javnu opomenu. Potom je šansu imao Džonatan Dejvid, posle greške Bašića, na golu je sjajan bio Nikola Vasilj.

Sve je stalo u Bosni i Hercegovini u 21. minutu - Kolašinac je centrirao, Bašić loptu sa prve stative prosledio je do Jova Lukića, a momak rođen u Šapcu je uspeo da zatrese mrežu i postigne prvi gol u reprezentativnom dresu, i to u kakvoj utakmici... Bila je Kanada potom opasnija, ali je Barbarezova ekipa odolevala, pa se na pauzu otišlo sa rezultatom 1:0 za Bosnu i Hercegovinu.

Nastavak je doneo neverovatan spektakl u prvih 15 minuta, Vasilj je u dva navrata odbranio i bio na visini zadatka, da bi potom Lari ostao sam, šutirao i savladao Vasilja. Ipak, Sead Kolašinac je bio na liniji i sjajno intervenisao, a pomogla mu je i prečka... Samo 60 sekundi na drugoj strani je stopostotnu priliku imao Demirović posle dodavanja Muharemovića, ali je katastrofalno šutirao.

Posle sat vremena ige je kapiten Kanade Estakio pokušao sa distance, daleko je šutirao od gola BiH. Samo šest minuta kasnije je Katić u stilu Kolašinca izbacio loptu sa gol linije i još jednom spasio Zmajeve.

Bilo je nešto mirnije do pre deset minuta do kraja duela. Larin je ušao u 76. minutu, a samo 180 sekundi kasnije je uspao da savlada Nikolu Vasilja. Činilo se da je bio u ofsajd poziciji, ali je kamera pokazala da je Kolašinac bio najbliži čuvaru mreže Zmajeva.

Do kraja nije bilo prilika koje su mogle da promene ishod utakmice, pa su Bosna i Hercegovina i Kanada podelili bodove na startu Svetskog prvenstva.

Autor: S.M.