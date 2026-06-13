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ČUDESNA NOĆ NA MUNDIJALU! Supermoćna Amerika UNIŠTILA Paragvaj... Au, kakav je ovo rezultat!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Mark J. Terrill ||

Malo ko je ovo očekivao - Amerika 4, Paragvaj 1. Sjajan meč na Mundijalu.

Kakva Amerika - moćna Amerika.

Možda zvuči čudno, ali čas fudbala u režiji Amerikanaca. Fudbaleri SAD deklasirali su noćas Paragvaj rezultatom 4:1 u prvom meču D grupe na Svetskom prvenstvu.

Damijan Bobadilja postigao je autogol u sedmom minutu, a dvostruki strelac bio je Folarin Balogun, u 31. i 45+5. minutu.

Pogodak za Paragvaj postigao je Maurisio u 73. minutu, da bio Đovani Rejna u 90+8. minutu sjajnim golom postavio konačan rezultat.

Amerika je igrala fantastično i mogla je da postigne još neki gol, to dovoljno govori šta smo gledali prethodne noći na ovom meču.

Ako ovako nastave - mogu mnogo!

U drugom meču grupe D sastaju se Australija i Turska, u nedelju od šest sati.

Autor: D.Bošković

#Amerika

#Mundijal

#paragvajutakmica

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