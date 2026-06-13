KAKO JE PARTIZAN ODBIO HEROJA MUNDIJALA? Njegov otac sve otkrio: Jovo je došao u Humsku, presudili su faktori koji NEMAJU VEZE SA SPORTOM (FOTO)

Jovo Lukić, heroj Mundijala, bio je na korak od Partizana, ali nikad nije dobio šansu.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila je novog heroja. Jovo Lukić je golom protiv Kanade na Svetskom prvenstvu skrenuo pažnju fudbalske javnosti, a malo ko zna da je stameni napadač još kao dečak bio na korak od dresa Partizana.

Danas je jedan od najvažnijih igrača Zmajeva, ali je njegov put mogao da izgleda potpuno drugačije. Ljudi iz Humske svojevremeno su prepoznali njegov talenat, pozvali ga na probu i bili zadovoljni onim što je pokazao, ali transfer nikada nije realizovan.

Njegov otac Mitar Lukić, nekadašnji fudbaler i trener, prisetio se kako je Jovo još kao član mlađih kategorija Modriče privukao pažnju Partizanovih skauta na turniru posvećenom Milanu Jeliću.

– Njega su zapazili iz Partizana. Išao je na nekoliko proba, sve je bio zadovoljio, ali kako naše procedure idu, treba zadovoljiti i druge kriterijume mimo sportskih, tako da nikad nije otišao – rekao je Mitar Lukić za "Adriatic Sport" i time otkrio da je očito zapelo kod dogovora "van terena".

Tako je Partizan ostao bez napadača koji danas donosi radost navijačima Bosne i Hercegovine na najvećoj fudbalskoj sceni. Lukić je kasnije, kao igrač Borca, ponovo nuđen crno-belima, ali ni tada nije stigao u Humsku.

Umesto Beograda, karijeru je gradio drugim putem. Posle razvoja u Modriči i Slogi iz Doboja, gde ga je otac još kao kadeta priključio prvom timu, usledila je eksplozija golgeterskog talenta.

– Na turniru u Žeravici postigao je četiri gola, a tadašnji predsednik Sloge Zlatko Spasojević mi je rekao: „Nemoj da budeš strog prema Jovi, on potpisuje. Ali nemoj ga sputavati u razvoju“. Te godine je u Drugoj ligi postigao 28 golova i to mu je otvorilo put ka Krupi, a kasnije i Borcu – ispričao je njegov otac.

Iako se nije snašao u rumunskoj Krajovi, gde je minutažu dobijao na kašičicu, Lukić je novu priliku pronašao u Univerzitatei iz Kluža. Danas je reprezentativac Bosne i Hercegovine i čovek koji je golom protiv Kanade ispisao jednu od najlepših priča Zmajeva na Mundijalu.

A u Partizanu sigurno mogu da se zapitaju šta bi bilo da je talentovani napadač tada dobio priliku koju je svojim igrama zaslužio...

Autor: D.Bošković