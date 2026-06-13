SRBIJA UBEDLJIVA: 'Orlovi' razbili Belgiju u Ligi nacija

Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je večeras drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju rezultatom 3:1 (25:18, 24:26, 25:21, 25:22).

Meč je trajao 124 minuta.

Povela je Srbija posle odlično odigranog prvog seta (25:18). Uzvratila je Belgija i činilo se da će lako stići do izjednačenja posle 24:19.

Ipak, Srbija je na servis Alekse Bataka napravila seriju 5:0 za izjednačenje, ali usledila su dva poena Belgije za 26:24 i 1:1 u setovima.

U naredna dva seta puleni Georgea Krecua su smirenom i preciznom igrom stigli do 25:21 i 25:22, odnosno do konačne pobede od 3:1.

Veljko Mašulović i Vuk Kulpinac osvojili su po 18, a Lazar Marinović 17 poena.

Autor: D.Bošković