OPLJAČKANI ENGLEZI PRED MEČ SA HRVATSKOM! Ukradene im table sa taktikom, lopte, kopačke... Lopovi upali u vozila

Engleska reprezentacija suočava se s problemima pred meč sa Hrvatskom: opljačkana im je oprema, uključujući taktičke table i lopte.

Reprezentacija Engleske uoči prvog meča na Svetskom prvenstvu protiv Hrvatske našla se u neočekivanom problemu koji im sigurno nije prijao u završnoj fazi priprema.

Prema pisanju brojnih britanskih medija, engleski tim je opljačkan neposredno pred put u Kanzas.

Lopovi su iz vozila koja su prevozila opremu ukrali kopačke, lopte namenjene za trening, kao i taktičke table koje je selektor Tuhel koristio za pripremu ekipe.

Kako prenosi BBC, do incidenta je došlo provaljivanjem u transportna vozila, a u međuvremenu su dvojica osumnjičenih uhapšena, dok policija nastavlja istragu.

Englezi će zbog ovog incidenta privremeno morati da se snađu bez dela opreme i potraže zamenu, dok ih već u sredu od 22 časa očekuje premijerni duel na turniru protiv Hrvatske.

Nakon svega, ekipa će nastaviti pripreme i naredni trening zakazala je za nedelju.

Autor: D.Bošković