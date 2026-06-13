OD JAVORA IZ IVANJICE DO ZVEZDE MUNDIJALA! Došao u Srbiju kao anonimus, a danas ceo svet priča o njemu: Čudesna životna priča (FOTO)

Derek Kornelijus, fudbaler iz Ivanjice, prešao je put od amatera do zvezde. Njegova životna priča inspiracija je za sve mlade sportiste.

Derek Kornelijus je jedan od onih fudbalera čija karijera deluje kao “od amatera do vrha”, a sve je zapravo počelo u Srbiji – u Ivanjici.

Stigao je kao vrlo mlad igrač iz Kanade, bez ozbiljnog profesionalnog iskustva i bez statusa formiranog štopera.

Pre Javora je igrao u nižim ligama Nemačke, a u suštini nije imao klasičan put kroz akademije i profesionalni fudbal kakav imaju većina igrača na visokom nivou. Tek dolaskom u FK Javor Ivanjica 2017. godine počinje njegova prava profesionalna priča.

Zanimljivo je da u početku nije ni bio profilisan kao štoper u modernom smislu – tek u Ivanjici se “preformatirao” u centralnog defanzivca. Tamo je prošao kroz ozbiljnu školu seniorske igre: tvrdi srpski fudbal, borba za svaki bod i taktički zahtevne utakmice koje su ga brzo očvrsnule.

U Javoru je prvo dobijao šansu postepeno, ali je vrlo brzo pokazao fizičku snagu, dobar osećaj za duel i disciplinu u odbrani. Već u drugoj sezoni postao je standardan prvotimac i jedan od ključnih igrača zadnje linije. Upravo tu je izgradio reputaciju pouzdanog, “tihog” štopera koji ne privlači pažnju, ali radi posao.

Poseban detalj iz tog perioda je da je u Ivanjici doživeo i prve ozbiljne utakmice protiv najvećih srpskih klubova, što ga je dodatno podiglo kao igrača. Upravo ta izloženost je bila odskočna daska za dalji transfer u MLS ligu, gde je otišao kao slobodan igrač.

Nakon Srbije, njegova karijera ide uzlazno: Vankuver, zatim evropski transferi i na kraju dolazak u ozbiljne evropske klubove i reprezentativni status u Kanadi...

Suština njegove priče je da nije “rođen kao gotov igrač”, nego da je u Ivanjici zapravo naučio kako se igra seniorski, profesionalni fudbal – i tu je od napadačkih/različitih uloga i neiskustva postao pravi, moderan štoper.

Autor: D.Bošković