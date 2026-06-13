Evo gde je Jokić 'uhvaćen' tokom odmora u Srbiji: Slikali ga na mestu gde ga niko nije očekivao (FOTO)

Kao i prethodnih godina, centar Denver Nagetsa odmah po završetku klupskih obaveza vraća se u Sombor, gde provodi vreme daleko od reflektora i NBA terena.

Poznato je da Jokić najveći deo odmora posvećuje porodici, prijateljima i svojoj velikoj ljubavi, konjima i kasačkim trkama. Pored hipodroma, trostruki MVP najjače lige sveta često se može videti i u lokalnim ugostiteljskim objektima, gde uživa u opuštenoj atmosferi, domaćoj muzici i druženju sa prijateljima. Upravo zbog te svoje jednostavnosti Jokić je godinama jedan od omiljenih sportista među navijačima u Srbiji.

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Ovoga puta, jedan od najboljih košarkaša sveta odlučio je da slobodno vreme provede u nešto drugačijem ambijentu. Popularni "džoker" je prisustvovao 34. Pozorišnom maratonu u Somboru, tradicionalnoj manifestaciji koja se održava od 10. do 13. juna u Narodnom pozorištu. Velika sala somborskog pozorišta bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a pažnju prisutnih privukao je i poznati gost u loži.

Fotografija srpskog asa ubrzo se pojavila na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privukao je duhoviti komentar autora fotografije.

"Kako se postaje MVP najlepšeg sporta na svetu? Tako što ideš u pozorište", pisalo je u opisu objave.

Autor: D.Bošković