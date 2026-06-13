BOSANCI ĆE OSTATI U ŠOKU KADA ČUJU OVE ZLATANOVE REČI: Ibrahimović govorio o Svetskom prvenstvu, a onda... (VIDEO)

Američka publika Mundijal prati uz prenos na TV kanalu "Foks", gde spektakularni voditeljski trio čine Zlatan Ibrahimović, Tjeri Anri i Aleksi Lalas. Iako je pažnju javnosti već privukao snimak na kojem Zlatan i Anri pevaju pesmu jednog benda, to je bio samo uvod u niz zanimljivih situacija iz studija.

Prvo je bivši američki reprezentativac Aleksi Lalas na samom početku prenosa uživo nekome dobacio prilično vulgarne reči, a ubrzo nakon toga usledio je i šou u režiji Zlatana Ibrahimovića.

Kada je analizirao gol Bosne i Hercegovine postignut u 21. minutu, Ibrahimović se prilično namučio sa izgovorom imena Seada Kolašinca. Izgovor imena jednog od najiskusnijih bosanskohercegovačkih fudbalera zvučao je toliko specifično i neobično da je odmah postao hit među gledaocima.

"Nabačena lopta Seada Kola-siiii-nača i prvi gol Jova Lukića u nacionalnom timu", rekao je Zlatan koji očigledno nije baš znao kako se izgovara ime Seada Kolašinca.

Zlatan Ibrahimović zove Kolašinca “Kolasinać”? 😀 pic.twitter.com/ksXuRqeN3u — Darko Dželetović (@DarkoBasketball) 12. јун 2026.

Zlatan Ibrahimović je navukao gnev navijača Bosne i Hercegovine još pre samog početka Mundijala, i to zbog svog navijačkog izbora.

On je javno istakao da će na prvenstvu bodriti reprezentaciju Hrvatske, naglasivši da odatle vuče korene, dok selekciju Bosne i Hercegovine tom prilikom nije ni spomenuo.

"Biram grupu L. Tu je Engleska...", rekao je Ibrahimović citiravši sada već čuveni slogan "Vraća se kući": "Hm, da vidimo... Tu je i Hrvatska, a imam i neke korene iz Hrvatske, tako da navijam za njih na ovom turniru. Zatim imamo tu velike talente, pa da vidimo šta mogu da pokažu".

Autor: Marija Radić