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'ODLUKA NIJE BILA LAKA' Oglasio se Domeniko Mesina: Hvala Džajiću i Radujku na podršci i poverenju

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Foto/FSS ||

Sada već bivši predsednik Sudijske komisije FSS Domeniko Mesina zahvalio se fudbalskoj Srbiji na saradnji.

"Veoma sam srećan zbog ovog iskustva u Srbiji. Od 1. jula preuzeću funkciju tehničkog direktora Udruženja fudbalskih sudija Italije. Svakako, odluka koja nije bila laka, pre svega zbog veze koju sam izgradio sa predsednikom Džajićem i generalnim sekretarom Radujkom, kojima želim javno da zahvalim na podršci i poverenju. Ovu odluku doneo sam i iz porodičnih razloga, jer želim da budem bliže svojoj porodici", naveo je Mesina, a preneo sajt FSS.

Zahvaljujem se i svim sudijama, pomoćnim sudijama i posmatračima koji su obavili odličan posao, dodao je on.

"Nadam se da će se srpski fudbal uskoro vratiti ulozi jednog od protagonista evropskog i svetskog fudbala. Tako je bilo u prošlosti, a iskreno se nadam da će tako biti i u budućnosti. Želim svima mnogo sreće", zaključio je Mesina.

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Autor: Marija Radić

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