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FORMULA 1: Rasel osvojio pol poziciju za VN Barselone i Katalonije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair ||

Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je danas pol poziciju za Veliku nagradu Barselone i Katalonije u šampionatu Formule 1.

Rasel je na stazi "Katalunja" došao do treće pol pozicije ove sezone, a 10. u karijeri.

Vozač Ferarija Luis Hamilton bio je drugi, dok je Kimi Antoneli iz Mercedesa završio na trećoj poziciji.

Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair

Četvrto mesto u kvalifikacijama je zauzeo aktuelni šampion Lando Noris, a među prvih 10 završili su Maks Verstapen, Isak Hađar, Oskar Pjastri, Lijam Loson, Niko Hulkenberg i Šarl Lekler.

Trka za Veliku nagradu Barselone i Katalonije voziće se sutra od 15 časova.

Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair

Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 156 bodova, drugi je Hamilton sa 90, a treći Rasel sa 88.

Autor: Marija Radić

#Džordž Rasel

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