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PORAZ U LIGI NACIJA: Odbojkaši Srbije izgubili od Brazila

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Beta AP ||

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas u Braziliji od selekcije Brazila rezultatom 3:0, (25:22, 25:18, 25:22) u trećoj utakmici prve sedmice Lige nacija.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Nikola Brborić sa 11 poena, dok su Pavle Perić i Stefan Kokeza zabeležili po osam.

U reprezentaciji Brazila istakao se Žadson sa 13 poena, a Darlan i Daglas su postigli po 10.

Brazil je vodeći na tabeli Lige nacija sa sve tri pobede, dok je Srbija na šestom mestu sa učinkom 2-1.

Odbojkaši Srbije će naredni meč u Braziliji odigrati u nedelju od 19.30 časova protiv Bugarske.

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Autor: Marija Radić

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