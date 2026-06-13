Prvo iznenađenje na Mundijalu: Katar u 90+4. minutu do boda protiv Švajcarske (FOTO)

Fudbalska reprezentacije Švajcarske i Katara remizirale su večeras rezultatom 1:1 u utakmici prvog kola B grupe na Svetskom prvenstvu.
Švajcarci su poveli golom Brela Embola u 17. minutu iz penala, a veliki bod Kataru doneo je Bulalem Kuki u 90+4. minutu.
Ranije, u prvom meču grupe Kanada i BiH su remizirali 1:1.
U drugom kolu sastaju se: Švajcarska - BiH, Katar - Kanada.
90+4' Goooool! 1:1, šok!Auuuuu. Katar je šokirao Švajcarsku!
Huhi je skočio nakon centaršuta u kaznenom prostoru i postigao gol. Neverovatno!Tri minuta kasnije kraj meča!
90' Šest minuta u nadoknadi - Katar je gađao preko Alaeldina u 90. minutu, direktno u Kobela!
89' Tri promene - Al Hajdos, Muhajm i Jašari menjaju Edmilsona, Rodrigeza i Frojlera.
81' Manzambi zamalo! Ostaje 1:0, sreća za Katar.
U 79. ušli su Am Manai i Amduni umesto Madiba i Vargasa.
67' Džaka pored gola - Daleko lošiji šut u odnosu na period pre 20 minuta. Idemo na pauzu za osveženje.
60' Tri promene za Lopetegija
Fati, Budiaf i Alaleldin su na terenu. Izašli su Al Ui, Gaber i Abdurisag.
49' Džaka preti, ovo je golman odbranio!
Šut sa distance, a to je Abunada odbranio. Ipak, nije bilo kornera...
48' Korner za Švajcarsku, Elvedi nije precizan
Skrenuli su to igrači Katara u korner.
46' Počinje drugo poluvreme
Nastavak.
45+7' Poluvreme!
Golom Emboloa Švajcarska vodi! Abunada i Gaber na jednoj strani, kao i Zakarija na drugoj strani imaju kartone.
45+6' Ebišer je imao nebranjenu mrežu!
Golman je bio van gola, ali je defanzivac Katara ispred gol-linije odreagovao.
45+3' Vargas u šansi!
Hteo je da prevari golmana, ali Abunada kači loptu i skreće je u korner.
21:51 45+2' Ukupno 6 minuta nadoknade
Toliko se još igra.
45' Imao je Edmilson u završnici poluvremena još jednu šansu
Opet je golman Kobel spasio Švajcarsku.
35' Ndoje iz pada preti i treći put
Teško je to bilo, pod pritiskom igrača Katara.
30' Jalov pokušaj posle kornera
Nisu igrači Katara to dobro izveli.
24' Pauza za osveženje - Obavezna na ovom SP.
21' Abunada čuva minus od jednog gola
Zakarija je dobio loptu u prostor, ali ovoga puta brani čuvar mreže.
19' Žuti karton
Golman Katara je dobio zbog penala. Penal je bio sumnjiv, činilo se da je na ivici ofsajda bio igrač koji je fauliran.
17' (0:1) Goooool! Embolo
Ukazivala se pomoć akterima ove situacije. Embolo šalje loptu u jednu i golmana u drugu stranu.
13' Penal za Švajcarsku!
Golman je srušio igrača Švajcarske.
12' Steže se obruč oko gola Katara
Abunada zasutavlja oštar pokušaj posle slobodnjaka.
10' Opet Ndoj!
Sa 11-12 metara od gola šutnuo je preko gola. Moglo je bolje, verovatno i moralo.
6' Ndoj šutira u okvir gola!
Brani to golman Katara!
2' Zamalo šok
Edmilson je bio u kaznenom prostoru, sa igračem na leđima, ali mu je Kobel skratio ugao prilikom šuta. Zamalo.
21:05 1' Sad smo krenuli!
Sa pet minuta kašnjenja.
21:00 Intonirane su himne, utakmica kreće za par minuta
Peti meč na Mundijalu!
SASTAVI:
Katar: Abunda – Al Ui, Pedro Migel, Huhi, Al Amin – Gaber, Madibo, Laje – Edmilson Žunior, Abdurisag, Afif.
Švajcarska: Kobel – Zakarija, Akandži, Elvedi – Ebišer, Frojler, Džaka, Rodriges – Ndoj, Vargas – Embolo.
Autor: Marija Radić