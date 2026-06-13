Prvo iznenađenje na Mundijalu: Katar u 90+4. minutu do boda protiv Švajcarske (FOTO)

Fudbalska reprezentacije Švajcarske i Katara remizirale su večeras rezultatom 1:1 u utakmici prvog kola B grupe na Svetskom prvenstvu.

Švajcarci su poveli golom Brela Embola u 17. minutu iz penala, a veliki bod Kataru doneo je Bulalem Kuki u 90+4. minutu.

Ranije, u prvom meču grupe Kanada i BiH su remizirali 1:1.

U drugom kolu sastaju se: Švajcarska - BiH, Katar - Kanada.

90+4' Goooool! 1:1, šok!Auuuuu. Katar je šokirao Švajcarsku!

Huhi je skočio nakon centaršuta u kaznenom prostoru i postigao gol. Neverovatno!Tri minuta kasnije kraj meča!

90' Šest minuta u nadoknadi - Katar je gađao preko Alaeldina u 90. minutu, direktno u Kobela!

89' Tri promene - Al Hajdos, Muhajm i Jašari menjaju Edmilsona, Rodrigeza i Frojlera.

81' Manzambi zamalo! Ostaje 1:0, sreća za Katar.

U 79. ušli su Am Manai i Amduni umesto Madiba i Vargasa.

67' Džaka pored gola - Daleko lošiji šut u odnosu na period pre 20 minuta. Idemo na pauzu za osveženje.

60' Tri promene za Lopetegija

Fati, Budiaf i Alaleldin su na terenu. Izašli su Al Ui, Gaber i Abdurisag.

49' Džaka preti, ovo je golman odbranio!

Šut sa distance, a to je Abunada odbranio. Ipak, nije bilo kornera...

48' Korner za Švajcarsku, Elvedi nije precizan

Skrenuli su to igrači Katara u korner.

46' Počinje drugo poluvreme

Nastavak.

45+7' Poluvreme!

Golom Emboloa Švajcarska vodi! Abunada i Gaber na jednoj strani, kao i Zakarija na drugoj strani imaju kartone.

45+6' Ebišer je imao nebranjenu mrežu!

Golman je bio van gola, ali je defanzivac Katara ispred gol-linije odreagovao.

45+3' Vargas u šansi!

Hteo je da prevari golmana, ali Abunada kači loptu i skreće je u korner.

21:51 45+2' Ukupno 6 minuta nadoknade

Toliko se još igra.

45' Imao je Edmilson u završnici poluvremena još jednu šansu

Opet je golman Kobel spasio Švajcarsku.

35' Ndoje iz pada preti i treći put

Teško je to bilo, pod pritiskom igrača Katara.

30' Jalov pokušaj posle kornera

Nisu igrači Katara to dobro izveli.

24' Pauza za osveženje - Obavezna na ovom SP.

21' Abunada čuva minus od jednog gola

Zakarija je dobio loptu u prostor, ali ovoga puta brani čuvar mreže.

19' Žuti karton

Golman Katara je dobio zbog penala. Penal je bio sumnjiv, činilo se da je na ivici ofsajda bio igrač koji je fauliran.

17' (0:1) Goooool! Embolo

Ukazivala se pomoć akterima ove situacije. Embolo šalje loptu u jednu i golmana u drugu stranu.

13' Penal za Švajcarsku!

Golman je srušio igrača Švajcarske.

12' Steže se obruč oko gola Katara

Abunada zasutavlja oštar pokušaj posle slobodnjaka.

10' Opet Ndoj!

Sa 11-12 metara od gola šutnuo je preko gola. Moglo je bolje, verovatno i moralo.

6' Ndoj šutira u okvir gola!

Brani to golman Katara!

2' Zamalo šok

Edmilson je bio u kaznenom prostoru, sa igračem na leđima, ali mu je Kobel skratio ugao prilikom šuta. Zamalo.

21:05 1' Sad smo krenuli!

Sa pet minuta kašnjenja.

21:00 Intonirane su himne, utakmica kreće za par minuta

Peti meč na Mundijalu!

SASTAVI:

Katar: Abunda – Al Ui, Pedro Migel, Huhi, Al Amin – Gaber, Madibo, Laje – Edmilson Žunior, Abdurisag, Afif.

Švajcarska: Kobel – Zakarija, Akandži, Elvedi – Ebišer, Frojler, Džaka, Rodriges – Ndoj, Vargas – Embolo.

Autor: Marija Radić