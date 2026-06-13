ŠVAJCARSKA - KATAR: Gooool, iskorišćen sumnjiv penal, evropska reprezentacija vodi (FOTO)

Fudbaleri Švajcarske i Katara sastali su se u utakmici 1. kola grupe B na Svetskom prvenstvu.
24' Pauza za osveženje - Obavezna na ovom SP.
21' Abunada čuva minus od jednog gola
Zakarija je dobio loptu u prostor, ali ovoga puta brani čuvar mreže.
19' Žuti karton
Golman Katara je dobio zbog penala. Penal je bio sumnjiv, činilo se da je na ivici ofsajda bio igrač koji je fauliran.
17' (0:1) Goooool! Embolo
Ukazivala se pomoć akterima ove situacije. Embolo šalje loptu u jednu i golmana u drugu stranu.
13' Penal za Švajcarsku!
Golman je srušio igrača Švajcarske.
12' Steže se obruč oko gola Katara
Abunada zasutavlja oštar pokušaj posle slobodnjaka.
10' Opet Ndoj!
Sa 11-12 metara od gola šutnuo je preko gola. Moglo je bolje, verovatno i moralo.
6' Ndoj šutira u okvir gola!
Brani to golman Katara!
2' Zamalo šok
Edmilson je bio u kaznenom prostoru, sa igračem na leđima, ali mu je Kobel skratio ugao prilikom šuta. Zamalo.
21:05 1' Sad smo krenuli!
Sa pet minuta kašnjenja.
21:00 Intonirane su himne, utakmica kreće za par minuta
Peti meč na Mundijalu!
SASTAVI:
Katar: Abunda – Al Ui, Pedro Migel, Huhi, Al Amin – Gaber, Madibo, Laje – Edmilson Žunior, Abdurisag, Afif.
Švajcarska: Kobel – Zakarija, Akandži, Elvedi – Ebišer, Frojler, Džaka, Rodriges – Ndoj, Vargas – Embolo.
Autor: Marija Radić