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ŠVAJCARSKA - KATAR: Gooool, iskorišćen sumnjiv penal, evropska reprezentacija vodi (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Eakin Howard ||

Fudbaleri Švajcarske i Katara sastali su se u utakmici 1. kola grupe B na Svetskom prvenstvu.

24' Pauza za osveženje - Obavezna na ovom SP.

21' Abunada čuva minus od jednog gola

Zakarija je dobio loptu u prostor, ali ovoga puta brani čuvar mreže.

19' Žuti karton

Golman Katara je dobio zbog penala. Penal je bio sumnjiv, činilo se da je na ivici ofsajda bio igrač koji je fauliran.

Foto: Tanjug AP/Eakin Howard

17' (0:1) Goooool! Embolo

Ukazivala se pomoć akterima ove situacije. Embolo šalje loptu u jednu i golmana u drugu stranu.

13' Penal za Švajcarsku!

Golman je srušio igrača Švajcarske.

12' Steže se obruč oko gola Katara

Abunada zasutavlja oštar pokušaj posle slobodnjaka.

10' Opet Ndoj!

Sa 11-12 metara od gola šutnuo je preko gola. Moglo je bolje, verovatno i moralo.

Foto: Tanjug AP/Eakin Howard

6' Ndoj šutira u okvir gola!

Brani to golman Katara!

2' Zamalo šok

Edmilson je bio u kaznenom prostoru, sa igračem na leđima, ali mu je Kobel skratio ugao prilikom šuta. Zamalo.

21:05 1' Sad smo krenuli!

Foto: Tanjug AP/Eakin Howard

Sa pet minuta kašnjenja.

21:00 Intonirane su himne, utakmica kreće za par minuta

Peti meč na Mundijalu!

SASTAVI:

Katar: Abunda – Al Ui, Pedro Migel, Huhi, Al Amin – Gaber, Madibo, Laje – Edmilson Žunior, Abdurisag, Afif.

Švajcarska: Kobel – Zakarija, Akandži, Elvedi – Ebišer, Frojler, Džaka, Rodriges – Ndoj, Vargas – Embolo.

Autor: Marija Radić

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