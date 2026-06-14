FIFA morala hitno da objasni najkontroverzniju odluku: Do detalja razjasnili sve! (FOTO)

U meču između Švajcarske i Katara je dosuđen sumnjiv penal za evropsku selekciju, a FIFA se oglasila povodom tog slučaja.

FIFA je morala da se oglasi zbog toga što VAR animacija na ovoj utakmici nije radila, ali tok rada nije bio prekinut kako je istakla krovna fudbalska organizacija.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) 13. јун 2026.

Tokom utakmice između Katara i Švajcarske u zalivskoj oblasti San Franciska, kraći tehnički prekid sprečio je generisanje 3D grafike (animacije) za ofsajd pre jedanaesterca koji je dosuđen za Švajcarsku u 14. minutu. Problem je brzo rešen.

Ovaj problem nije uticao na rad video asistenta (VAR), koji je pratio standardnu proceduru prilikom provere odluke donete na terenu. Linije koje je VAR koristio kako bi proverio poziciju relevantnih igrača nisu pokazale da se napadač nalazio u ofsajdu ni u jednoj od dve situacije koje su neposredno prethodile odluci o penalu.

Remo Frojler je došao do lopte na ivici peterca, a golman Katara mu je izašao na šut i evidentno napravio faul, nakon kog je sudija pokazao na belu tačku.

Uključila se VAR provera kako bi bile otklonjene dileme oko ove odluke, a sumnjiv je bio ofsajd u kom se, na kraju, po mišljenju VAR sobe nije našao reprezentativac Švajcarske. Na kraju je Embolo bio siguran sa bele tačke i doneo prednost Sajdžijama.

Inače, ovo je prvi penal na aktuelnom Svetskom prvenstvu koji smo videli, tek na petoj utakmici i on je uspešno realizovan.

Autor: D.Bošković