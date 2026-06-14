FIFA SE HITNO OGLASILA POSLE VELIKOG SKANDALA NA MUNDIJALU! Navijači su BESNI, zbog gola Švajcaraca je nastao opšti HAOS! Ništa se nije videlo u prenosu...

Prava bura podigla se nakon remija Katara i Švajcarske (1:1) u prvom kolu grupne faze Mundijala, a u centru skandala našla se VAR tehnologija.

Švajcarci su poveli u 17. minutu golom Brila Embola sa bele tačke, ali je čitava planeta ostala u sumnji da li je toj situaciji prethodio ofsajd Rema Frojlera.

Sam penal je čist kao suza, golman Katara je srušio vezistu Švajcarske i tu nema ništa sporno. Međutim, ono što je iznerviralo javnost jeste trominutno čekanje na odluku arbitra Saida Martineza, tokom kojeg gledaoci u direktnom prenosu uopšte nisu dobili ponovljeni snimak niti čuvenu 3D animaciju iz VAR sobe.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) 13. јун 2026.

Martinez je na slepo pokazao na centar, a navijači su ostali uskraćeni za dokaz.

Da stvar bude gora, FIFA se nakon meča oglasila sa prilično skandaloznim opravdanjem zašto grafika nije puštena u prenos. Krovna organizacija je naknadno dostavila animaciju na kojoj se vidi da ofsajda zaista nije bilo, jer je navodno samo prednji deo Frojlerove ruke bio ispred odbrane Katara.

- Tokom utakmice Katar protiv Švajcarske u oblasti zaliva San Fransiska, kratki tehnički prekid sprečio je generisanje grafike za animaciju "on-sajd" pozicije pre penala dosuđenog Švajcarskoj u 14. minutu. Problem je brzo rešen. Radni tok VAR-a nije bio pogođen ovim problemom i pratio je normalnu proceduru u proveri odluke na terenu. Linije koje je VAR koristio za proveru pozicije relevantnih igrača nisu pokazale napadača u of sajdu u nijednom od dva slučaja neposredno pre donošenja odluke o penalu - stoji u saopštenju FIFA.

Autor: D.Bošković