U SENTI POČELO 20. POJEDINAČNO PRVENSTVO SRBIJE U ŠAHU

U hotelu „Fantastiko Ekskluziv“ u Senti danas je svečano otvoreno 20. pojedinačno prvenstvo Srbije u šahu. Na samom početku prisutne je pozdravio i poželeo dobrodošlicu predsednik ŠSS Andrija Jorgić,koji je u svom obracanju pozdravio sve učesnike i poželeo im dobre borbe i puno uspeha na šampionatu.

Ove godine prvi put na muškom šampionatu učestvuje žena, i to reprezentativka Sofia Pogorelskikh, a od ostalih takmičara nastupaju: Ivan Ivanišević, Robert Markuš, Bojan Maksimović, Mikhail Brjakin, Andrej Šarjazdanov, Miša Pap, Stefan Tadić, Suat Atalik i Dejan Antić.

Jorgić je simboličnim povlačenjem prvog poteza i označio početak ovog turnira, na kome učestvuje 10 takmičara koji će se narednih 9 dana nadmetati za titulu prvaka Srbije u šahu.

Autor: Marija Radić