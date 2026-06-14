POBEDA U LIGI NACIJA: Odbojkaši Srbije bolji od Bugarske

Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je večeras Bugarsku rezultom 3:0 (30:28, 25:22, 25:23) u poslednjem meču prvog vikenda Lige nacija u Braziliji.

Srbija je prvi turnir završila sa skorom 3-1.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Lazar Marinović sa 14 i Veljko Mašulović sa 13 poena, dok se u poraženom sastavu istakao Aleksandar Nikolov sa 21 poenom.

Srbija će naredni turnir igrati u Orleanu, u Francuskoj, protiv Japana (sreda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedelja, 28. jun, 20.30).

Autor: Marija Radić