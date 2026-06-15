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Đoković pao na ATP listi

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Na novoj ATP listi koja je izašla, ovog ponedeljka, 15. juna, Novak Đoković je pao za jedno mesto i sada je osmi teniser sveta. Novaka Đokovića smo tokom vikenda za nama videli na trci Formule 1 u Barseloni za VN Katalunje, gde je gledao pobedu Luisa Hamiltona.

Đoković nije objavio da li će odigrati neki, makar i egzibicioni meč, pred start Vimbldona, koji počinje 29. juna.

I dok čekamo da se Novak oglasi pred put na Ostrvo, izašla je nova ATP lista, na kojoj je Srbin sa sedme skliznuo na osmu poziciju.

Njega je na sedmom mestu smenio Danil Medvedev. Osim ovog nije bilo drugih promena u top deset tenisera sveta. Prva trojica su baš kao i prošle sedmice Janik Siner, Karlos Alkaras i Aleksandar Zverev.

Kada su srpski teniseri u pitanju, u najboljih sto nalaze se i Miomir Kecmanović, na 80. poziciji i Hamad Međedović, na 67. mestu.

Dušan Lajović je 139, a Laslo Đere 225. na planeti, dok je mladi Ognjen Milić 359.

Autor: Jovana Nerić

#Novak Đoković

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