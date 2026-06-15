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PLJUŠTE GOLOVI NA MUNDIJALU: Tunis primio 'petardu', selektor u šoku priznao istinu!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug/Sofia Yaker ||

Mundijal u Montereju doneo je pravu golgetersku rapsodiju, ali nažalost po navijače Tunisa, njihova reprezentacija je bila na pogrešnoj strani istorije. Fudbaleri Tunisa doživeli su pravu katastrofu na startu Grupe F, izgubivši od Belgije sa ubedljivih 1:5.

Selektor Tunisa, Sabri Lamuši, nije krio razočaranje nakon utakmice, ističući da su individualne greške njegovih igrača direktno kumovale ovako visokom porazu.

Težak je poraz. Bolan je. Započeti takmičenje sa ovako nečim zaista je teško. Napravili smo previše grešaka koje su nas skupo koštale protiv protivnika svetske klase - priznao je Lamuši.

Dok navijači širom sveta uživaju u efikasnom fudbalu na ovogodišnjem prvenstvu, Tunisu predstoji grčevita borba za povratak u život. Naredni meč protiv Japana, koji je na programu 21. juna, biće pravi test karaktera za ekipu koja sada mora da pokaže da ovaj debakl nije pravi odraz njihovih mogućnosti.

Autor: D.S.

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